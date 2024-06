Pixel : Google peut confisquer certains smartphones en réparation, les clients crient au scandale

Le droit à la réparation a du souci à se faire. Alors que Samsung a été épinglé récemment pour des pratiques douteuses, Google semble suivre cette même voie. On vous explique tout.

Le droit à la réparation est encore loin de s'imposer dans les pratiques des principaux constructeurs. Preuve en est avec la récente polémique autour de Samsung. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le leader de la réparation iFixit a annoncé à la surprise générale la rupture de son partenariat avec la firme sud-coréenne.

En cause, la publication d'un rapport qui dévoile des pratiques très douteuses de la marque. En effet, ce document explique que la société oblige les prestataires de services à détruire les appareils qui contiennent des pièces détachées non officielles. Par extension, Samsung complique inutilement la tâche des réparateurs tiers en interdisant l'utilisation de pièces tierces. Mais ce n'est pas tout, puisque selon iFixit, il devenait de plus en plus difficile d'obtenir des composants de la part du constructeur sur des modèles récents comme le Galaxy S23 ou le Galaxy Z Flip 5.

Google se moque du droit à la réparation, la preuve

On pourrait espérer que ces comportements anti-réparation ne se retrouvent pas chez d'autres constructeurs… Ce n'est malheureusement pas le cas. Comme l'a découvert le vidéaste spécialisé dans le High-Tech Louis Rossman, Google a adopté depuis quelques mois maintenant une position similaire à celle de Samsung.

En se penchant dans les conditions générales de service et de réparation de la firme de Mountain View, voici ce qu'on peut lire dans les engagements imposés aux utilisateurs : “Pièces non autorisées : vous n'enverrez pas d'appareil contenant des pièces non autorisées par Google. Si vous le faites, votre appareil ne vous sera pas renvoyé”.

A lire également : Pixel Watch – la montre a un gros problème de réparabilité, et Google ne propose pas de solution

Voilà qui a le mérité d'être clair. Cette disposition est assez récente, puisqu'elle serait entrée en application le 19 juillet 2023 (c'est en tout cas la date de la dernière mise à jour du document de Google). Comme vous pouvez en douter, cette découverte a provoqué un tollé chez les utilisateurs de Pixel. Sur Reddit et YouTube, ils pointent les pratiques scandaleuses de la compagnie américaine.

“Imaginez un monde dans lequel si vous achetiez une voiture et modifiez les freins parce qu'ils devraient être remplacés, puis que vous l'apportiez au concessionnaire pour un autre problème sans rapport, non seulement ils ne feraient pas la réparation demandée, mais feraient ensuite remorquer votre véhicule pour le mettre à la casse. C'est pourquoi le droit à la réparation est si important, car si vous ne pouvez pas modifier ou réparer votre appareil comme bon vous semble, il cesse d'être votre propriété“, écrit un utilisateur mécontent. Rappelons au passage que les pratiques de Google sont totalement contraires aux nouvelles règles sur le droit à la réparation édictées récemment par l'UE. Depuis avril 2024, les constructeurs sont tenus de permettre l'utilisation de pièces imprimées en 3D ou de seconde main par des réparateurs indépendants.