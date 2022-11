Samsung établit un nouveau record de vitesse pour la 5G mmWave sur une distance de 10 km

Samsung Networks, la branche de Samsung spécialisée dans les équipements de réseau, a annoncé qu'elle avait atteint une vitesse de téléchargement moyenne record de 1,75 Gbps à une distance de 10 km grâce à ses équipements de réseau 5G mmWave.

Samsung Electronics a affirmé avoir démontré la capacité de la 5G à ondes millimétriques à combler les lacunes en matière de connectivité après avoir atteint des débits de données record sur une distance de 10 km lors d'essais avec l'opérateur australien NBN Co.

Pour rappel, la technologie d’ondes millimétriques (mmWave) offre des vitesses de téléchargement extrêmement rapides, bien supérieures à celles des réseaux LTE 4G, mais elle a un inconvénient de taille : une faible portée. Elle n’est donc pour l’instant utilisée que dans les villes et les zones très denses. La 5G Sub-6GHz, par contre, propose des vitesses moins rapides, mais avec une portée beaucoup plus importante. C’est elle que l’on retrouve dans les zones périurbaines, et qui constitue la plus grosse partie du réseau en France.

Samsung atteint les 1,75 Gbps en 5G sur une distance de 10 km

Grâce à son test, Samsung a démontré qu’il sera bientôt possible d’utiliser les ondes millimétriques, souvent considérées comme la « vraie » 5G, à plus grande échelle. Samsung a atteint des vitesses moyennes record de 2,75 Gbps en liaison descendante et de 61,5 Mbps en liaison montante sur une distance de 10 km. À faible distance, on rappelle que Samsung est déjà capable d’atteindre les 8 Gbps.

L'essai réalisé par Samsung et NBN a utilisé des composants 8CC, qui sont une agrégation de 800 MHz de spectre mmWave. Il s'agit de la connexion d'accès sans fil fixe (Fixed Wireless Access, FWA) 5G mmWave 28GHz la plus éloignée enregistrée par Samsung.

Pour équiper le pays d’un tel réseau, NBN aura besoin d'un total de 750 millions de dollars australiens, dont 480 millions provenant du gouvernement australien. Samsung et NBN affirment que ce nouveau test constitue une étape importante dans le développement des réseaux 5G non seulement dans les zones urbaines denses, mais aussi dans les zones rurales, ce qui permettra de réduire les inégalités au sein d’un même pays.