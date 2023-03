Pixel Fold : la date de sortie a fuité sur les réseaux, il arrive très bientôt

Le site Winfuture avance une date de commercialisation pour les deux nouveaux smartphones de Google : le Pixel Fold et le Pixel 7a.

Ce n’est quasiment plus un secret pour personne : Google prépare son propre modèle de smartphone pliable sous Android. La firme de Mountain View s’apprête à venir chasser sur les terres de Samsung et ses Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. Le monde entier retient son souffle, tant la compagnie propose ces derniers temps des appareils qui, s’ils ne sont pas toujours les premiers de la classe, se montrent innovants d'une manière ou d'une autre.

Selon ses sources du site Winfuture, le Pixel Fold pourrait se retrouver sur nos étals pas plus tard qu’au mois de juin 2023. Sa sortie pourrait coïncider avec celle du Pixel 7a. Le succès tant critique que commercial de son prédécesseur, le Pixel 6a, un « petit smartphone qui a tout d’un grand », fait que le futur smartphone abordable de Google est très attendu par le grand public.

Le Pixel Fold et le Pixel 7a pourraient débarquer avant l'été

Le Pixel Fold, le premier smartphone avec un écran pliable de Google pourrait donc débarquer sur le Vieux Continent dans la deuxième semaine de juin. Les détails le concernant sont encore imprécis, mais il se murmure qu’il sera proposé avec un stockage de 256 Go et que son prix oscillera autour des 1700 €. Dans cette gamme de prix et à stockage équivalent, il serait 100 € plus cher qu’un Galaxy Z Fold 4. Il pourrait être proposé dans deux couleurs assez sobres, Carbone et Porcelaine qui, si on se fie à leur nom, devraient se rapprocher de l’anthracite et du beige.

Le Pixel 7a devrait être présenté au même moment. Ce smartphone sera, certes, moins techniquement et esthétiquement impressionnant, mais c’est celui que le plus grand nombre pourra s’offrir : les attentes sont donc grandes. Les catalogues des revendeurs européens le concernant ne mentionnent pour l’instant qu’une version avec 128 Go de stockage, mais Google s’est permis un peu plus de fantaisie au niveau des coloris : il sera proposé en bleu, gris foncé et coton, nommément « Arctic Blue », « Carbon » et « Cotton ». pas de surprise au niveau du prix, qui devrait débuter autour des 500 €.