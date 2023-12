Pixel Buds Pro : activer ces commandes vocales devient vraiment facile

Les Google Pixel Buds Pro reçoivent une mise à jour majeure, intégrant les Quick Phrases en plusieurs langues pour un contrôle des appels plus intuitif, en phase avec les dernières évolutions de Google Assistant.

Lors de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs (mais pas que) de 2022, Google a dévoilé plusieurs produits. Certains ont attendus la rentrée pour être commercialisés, comme le Pixel 7 ou la Pixel Watch. D'autres sont arrivée très vite, comme le Pixel 6a et les Pixels Buds Pro. Ces derniers sont des écouteurs TWS conçus pour une intégration optimisée avec les Pixel. Outre une bonne qualité audio et un éventail fonctionnel avancé, dont la réduction de bruit active, ils profitent de Google Assistant, pour fluidifier les interactions.

Depuis leur lancement il y a un an et demi, les écouteur ont également été améliorés. Pour le lancement des Pixel 8 et 8 Pro, Google a mis à jour ses écouteurs pour améliorer la qualité audio des appels et pour qu'ils adaptent le profil de réduction en fonction de certaines conditions (notamment si vous parlez). Cependant, jusqu'à maintenant, les Pixel Buds Pro n'ont pas profité des améliorations de Google Assistant, notamment la prise en charge des commandes sans la phrase clé “OK Google”. Les utilisateurs peuvent désormais interagir dans 5 nouvelles langues (dont le Français) avec leur assistant virtuel de manière plus directe et spontanée.

Quick Phrases entre dans une nouvelle ère de contrôle vocal

Heureusement, Google continue d'améliorer les Pixel Buds Pro. Grâce à une récente mise à jour, ils sont maintenant compatibles avec les Quick Phrases,. Il s'agit d'une fonction qui permet d'interagir de façon contextuelle avec les Pixel Buds Pro par le biais de Google Assistant sans phrase d'activation. Un simple mot et c'est bon. Au démarrage, le nombre d'interaction est très limité : décrocher ou rejeter un appel entrant. C'est très pratique.

Si la fonction est aujourd'hui limité à la gestion des appels, Google promet d'étendre l'utilisation de Quick Phrases à d'autres fonctionnalités, comme le contrôle de la musique ou l'accès rapide à certaines informations. L’élimination progressive de la nécessité de phrases d'activation comme “OK Google” pour des commandes basiques facilitera l'usage de l'assistant virtuel dans la vie quotidienne. Reste à savoir si ce type de fonction, qui nécessite une écoute en continu, n'aura pas trop d'impact sur l'autonomie des écouteurs.

