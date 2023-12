Huawei présente les FreeClip, des écouteurs sans fil au design étonnant

Huawei a présenté plusieurs produits lors d’une conférence de presse organisée à Dubaï. Parmi eux, les FreeClip, des écouteurs True Wireless haut de gamme au design qui sortent de l’ordinaire. Ils cherchent à séduire ceux qui veulent une alternative aux intra-auriculaires classiques.

C’est lors d’une conférence à Dubaï que Huawei a dévoilé ses nouveautés. Parmi les produits présentés, les FreeClip, des écouteurs haut de gamme True Wireless. Leur particularité tient dans leur design hors du commun, mais aussi au positionnement qui n'est pas sans rappeler celui des Linkbuds de Sony.

Les FreeClip de Huawei misent sur leur design étonnant

Ce produit veut convaincre ceux qui souhaitent des écouteurs sans fils mais qui ne sont pas convaincus par les intra auriculaires classiques. Le design mise sur l’ergonomie avec deux parties distinctes reliées entre elles par une tige semi-souple en forme de C. Le but est d’offrir le meilleur maintien possible en entourant le pavillon de l’oreille. Quiconque a déjà pratiqué du sport avec ce type d’écouteurs sait à quel point l’ajustement peut être précaire. C’est ce souci que souhaite régler Huawei avec les FreeClip. Un capteur permet de serrer le cartilage de l’oreille sans causer d’inconfort, nous promet la marque. Visuellement, cela donne un résultat intéressant, se rapprochant plus du piercing que de l’Airpods. Ça change !

Plus encore, les écouteurs sont « ambidextres », s’adaptant aux deux oreilles sans distinction. Une fois portés, ils savent de quel côté ils se trouvent pour restituer le son, grâce à un accéléromètre. Ils se déclinent en deux coloris : en violet ou en noir. Ils sont certifiés IP54 : ils résistent à la pluie et aux éclaboussures, à la poussière et à la sueur.

Les FreeClips profitent aussi d'une belle fiche technique

Les FreeClip disposent évidemment de la réduction de bruit active (pas pour l'utilisateur, mais pour son correspondant uniquement lors des appels), mais aussi d’un système de son environnant qui permet d’écouter sa musique tout en restant conscient de ce qui se passe autour de soi. Pratique pour marcher dans la rue sans danger.

A lire aussi – Test Nothing Ear 2 : un design fantastique qui cache de grosses faiblesses

Concernant l’autonomie, la marque chinoise promet jusqu’à 8 heures de musique sur chaque écouteur, et une durée de 36 heures au total, en comptant la recharge avec l’étui. Là-dessus, nous sommes sur la moyenne du marché. Les FreeClips sont des écouteurs intéressants sur le papier, que nous testerons en temps et en heure. Ils sont déjà disponibles sur le site officiel du constructeur pour un prix de 199 euros.