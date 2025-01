Le prix du Pixel 9a fuite, préparez-vous à une “jolie” hausse pour la version 256 Go

Google s’apprête à lancer le Pixel 9a, un smartphone milieu de gamme attendu pour mars 2025. Avec des améliorations sur la batterie, l’écran et l’appareil photo, le modèle se positionne comme une alternative compétitive. Mais une hausse des prix pourrait surprendre les futurs utilisateurs.

Google prépare l’arrivée de son Pixel 9a, un modèle qui ambitionne de séduire les amateurs de smartphones milieu de gamme. Ce nouveau téléphone affiche des caractéristiques techniques intéressantes, à commencer par une batterie de 5 100 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Pixel. L’écran, un OLED Actua de 6,285 pouces, promet une luminosité exceptionnelle avec un pic de 2 700 nits, parfait pour les utilisateurs en extérieur.

Sous le capot, le Pixel 9a embarque un processeur Tensor G4, le même que celui des Pixel 9 et 9 Pro, accompagné de 8 Go de RAM. La partie photo bénéficie aussi d’une amélioration notable avec un capteur principal de 48 mégapixels, optimisé pour les prises de vue en basse lumière, et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Google a également repensé le design, le 9a abandonne la barre photo proéminente de ses prédécesseurs au profit d’un module plus discret et élégant.

Le Pixel 9a voit son prix augmenter avec la version 256 Go

Aux États-Unis, Google maintient le prix de départ à 499 dollars pour le modèle 128 Go, mais le modèle 256 Go subit une hausse pour atteindre 599 dollars, soit 40 dollars de plus que le Pixel 8a. En France, le 8a de base avait été lancé à 549 euros, tandis que sa version 256 Go coûtait environ 599 euros. Si le fabricant applique une stratégie similaire pour le Pixel 9a, on peut s’attendre à un tarif inchangé pour le modèle 128 Go, mais une version 256 Go qui pourrait dépasser 629 euros.

Attendu pour un lancement en mi-mars 2025, le Pixel 9a semble s’éloigner légèrement de sa réputation de smartphone abordable. Cette stratégie tarifaire, combinée à des améliorations techniques, pourrait renforcer la position de Google sur le segment des smartphones premium accessibles. Si le modèle reste compétitif face à des rivaux comme le Galaxy A54 ou l’iPhone SE, les futurs utilisateurs devront s’attendre à dépenser un peu plus que prévu pour acquérir ce nouveau Pixel.

Source : Android Headlines