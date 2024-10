Le Pixel 9a pourrait être moins bon en photo que le Pixel 8a, voici pourquoi

De nouvelles informations viennent d'être révélées par Android Headlines concernant le prochain smartphone milieu de gamme de Google, le Pixel 9a, dont la sortie est prévue pour le printemps 2025.

De nouvelles fuites à propos du prochain Pixel 9a dévoilent notamment d'importants changements au niveau du module photo, avec des choix techniques surprenants. Selon Android Headlines, le changement le plus notable concerne le capteur principal.

Google aurait décidé d'abandonner le capteur de 64 MP au profit d'un nouveau modèle de 48 MP, identique à celui utilisé dans le Pixel 9 Pro Fold. Si cette baisse de résolution peut sembler étonnante, elle s'accompagne d'une modification plus significative encore : la taille du capteur serait considérablement réduite. On passerait d'un capteur 1/1,73 pouce sur le Pixel 8a à un modèle 1/2 pouce, également bien plus petit que le capteur 1/1,31 pouce du Pixel 9 standard de cette année.

Le Pixel 9a aurait droit à de moins bonnes caméras

Cette réduction permettrait à Google d'intégrer le module photo de manière presque affleurante dans un boîtier de seulement 8,5 millimètres d'épaisseur. Les autres capteurs resteraient inchangés par rapport au Pixel 8a : un ultra grand-angle de 13 MP (f/2.2) et une caméra selfie aussi de 13 MP (f/2.2).

Ces compromis techniques creusent l'écart avec le Pixel 9 standard, qui conserve un capteur principal plus imposant, un ultra grand-angle de 48 MP (f/1.7) et une caméra frontale améliorée de 10,5 MP. Néanmoins, le Pixel 9a héritera de certaines fonctionnalités premium, comme la fonction “Add Me” introduite sur la série Pixel 9, permettant de s'ajouter soi-même dans une photo de groupe grâce à l'IA.

Rappelons que le Pixel 9a, dont les premiers rendus ont fuité en septembre, devrait être équipé d'un écran d'environ 6,1 pouces et du processeur Google Tensor G4, déjà présent dans le Pixel 9. Le smartphone sera disponible en quatre coloris et sa commercialisation est attendue pour la mi-mars 2025.

Si ces fuites se confirment, Google semble avoir privilégié un design plus fin au détriment de certaines caractéristiques photo. Un choix qui pourrait décevoir les amateurs de photographie mobile, mais qui pourrait peut-être séduire ceux qui recherchent un smartphone un peu plus compact sur le segment milieu de gamme.