Vivo X70 Pro : une photo volée dévoile son téléobjectif périscopique et ses 4 optiques Zeiss

Une photo volée du X70 Pro est apparue sur Internet. Elle présente le module photo où quatre objectifs y sont rassemblés. L’un d’eux est un téléobjectif périscopique, promesse d’un zoom optique puissant. La griffe de l’opticien Zeiss est également présente, comme sur le X60 Pro.

Vivo est une marque dont nous parlons de plus en plus souvent dans nos colonnes. Après son arrivée en France officielle en 2020, nous avons d’ores et déjà testé plusieurs smartphones. L’étonnant Vivo X51 avec son stabilisateur optique gimbal. Le Vivo X60 Pro, dernier haut de gamme de la marque doté d’une belle fiche technique à qui il ne manque pas grand-chose pour être à la hauteur des meilleurs. Et le Vivo V21 5G, spécialiste du selfie avec des services s’adressant plus particulièrement aux influenceurs sur les réseaux sociaux.

En fin de semaine prochaine, la succession sera assurée grâce à l’arrivée du X70 Pro+, Vivo préférant généralement présenter son meilleur modèle avant les autres. Le rendez-vous est fixé le 9 septembre, quelques jours avant la date présumée de la keynote d’Apple dédiée (en grande partie) aux iPhone 13. Seul le X70 Pro+ est annoncé pour cette conférence, mais il n’est pas impossible qu’un autre modèle l’accompagne.

Le X70 Pro pourrait hériter du téléobjectif téléscopique du X60 Pro+

Parmi ceux qui pourraient l’accompagner se trouve le X70 Pro, celui qui viendra entre le X70 « classique » et le X70 Pro+. Il succèdera au X60 Pro que nous avons testé en début d’année. On existence a été prouvé grâce à une photo volée, prise et diffusée par un utilisateur du réseau social chinois Weibo. Vous pouvez la découvrir ci-dessous. Vous y découvrez l’arrière d’un smartphone dont la coque semble être faite de verre minéral incurvé.

En haut à gauche de cette dalle se trouve un module photo assez différent de celui du X70 Pro. Dans le X60 Pro, une partie métallique (avec un flash intégré) souligne le module vertical. Ici, cette partie métallique flanque à droite le bloc photo. Elle abrite toujours le flash qui semble beaucoup plus puissant. Notez aussi la présence de la griffe de l’opticien Zeiss, en haut à droite du module.

Dans le module quatre objectifs sont visibles, soit un de plus que ceux du X60 Pro (et autant que le X60 Pro+). L’un d’eux est équipé du gimbal, déjà croisé précédemment. Et un autre semble être un téléobjectif périscopique similaire à celui du X60 Pro+. Rappelons que ce dernier est équipé de deux téléobjectifs, un standard (rapport 2x) et un plus puissant (rapport 5x). Il est probable que le X70 Pro reprenne en grande partie la configuration du X60 Pro+. Une très bonne puisque le téléphone est classé 12e, juste derrière les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.

Source : Weibo