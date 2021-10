Pixel 6 : ces images officielles montrent les 2 smartphones en conditions réelles

Les Pixel 6 continuent de se dévoiler. Á l'approche de la conférence de lancement, un informateur réputé a diffusé des photos promotionnelles montrant les deux smartphones de Google sous toutes les coutures. On y découvre un peu mieux le gabarit, les coloris et les matériaux des deux téléphones.

Le design des Pixel 6 est connu depuis plusieurs mois. Echaudé par les nombreuses fuites qui gâchent généralement la présentation de ses produits, Google a pris le parti de révéler le design de ses smartphones plusieurs mois avant le lancement.

Nous avons ainsi découvert que les Pixel 6 sont recouverts d'un écran troué cerclé de bordures légèrement incurvées. La gamme se distingue de la concurrence grâce au design de sa face arrière. On y découvre un bloc photo aussi original que proéminent. Pour la première fois, Google dispose les différents capteurs dans une large bande qui ressort fortement de la structure.

Alors que la présentation officielle approche à grands pas, Evan Blass, célèbre informateur du milieu de la technologie, a publié plusieurs nouvelles images des Pixel 6. Il s'agit d'images promotionnelles réalisées par les équipes publicitaires de Google. On y découvre les deux appareils en conditions réelles entre les mains de modèles.

Ces clichés publicitaires permettent de se faire une idée plus précise de la taille et des matériaux des flagships de Google. Les photos offrent aussi un meilleur rendu des différents coloris qui seront proposées par la marque américaine, à savoir Stormy Sky, Light Rain et Cotton Candy pour le Pixel 6, et Stormy Sky, Light Frost, Golden Glow et Soft Sage pour le Pixel 6 Pro.

Sur les images, les deux smartphones apparaissent plutôt massifs entre les mains des utilisateurs. C'est surtout le cas du Pixel 6 Pro avec son écran géant de 6,71 pouces. Les usagers peinent à couvrir les terminaux avec leurs mains.

Notez aussi que Google a déplacé le logo “G” du bas du téléphone vers le centre de la face arrière. Pour mémoire, le géant de Mountain View annoncera les Pixel 6 ce mardi 19 octobre 2021. Nous serons évidemment au rendez-vous pour relayer toutes les annonces.