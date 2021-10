Pixel 6 et 6 Pro : rendez-vous le 19 octobre 2021 pour la présentation des nouveaux smartphones Google

Les invitations sont lancées : les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront dévoilés très prochainement. Google vient en effet d'officialiser la date de présentation, laquelle correspond à ce qu'affirmaient les rumeurs.

Comme chaque année, Google s'apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones premium. Si l'année 2020 a finalement été assez décevante en matière d'innovations technologiques sur le Pixel 5, on attend désormais beaucoup de la nouvelle itération des Pixel. D'autant que les Pixel 6 et 6 Pro vont profiter d'une nouveauté de taille : un nouveau processeur, intégralement développé par Google lui-même.

Et le coup d'envoi est pour bientôt, puisque Google vient d'annoncer la date et l'heure de diffusion de sa présentation des Pixel 6. L'événement aura lieu le 19 octobre à 19h00 (heure française).

Google s'apprête à lever le voile sur ses nouveaux fleurons que sont les Pixel 6 et Pixel 6 Pro

C'est donc dans deux semaines très exactement que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront présentés. Pas d'événement physique, encore une fois, mais une conférence en ligne. Pour l'occasion, Google a mis en place une page dédiée et interactive. Si Google a donc aujourd'hui officialisé la date de présentation des Pixel 6 et 6 Pro, on ignore encore pour le moment leur date de commercialisation, même si les récentes rumeurs avancent celle du 28 octobre 2021.

Pour rappel, le géant de Mountain View a déjà dévoilé certaines informations concernant ses smartphones en août dernier. On a pu notamment y voir le nouveau design des deux appareils, avec son ilot de capteurs photo situés désormais dans une “barre” à l'arrière du téléphone. Mais on a surtout pu apprendre quelques détails intéressants concernant le Tensor, le nouveau SoC conçu par Google.

Avec son nouveau processeur, le constructeur met en avant les capacités d'optimisation du rendu photo, un domaine dans lequel Google a longtemps excellé. De quoi faire revenir dans la course ? Depuis, le Google Tensor a été repéré sur l'outil de bench Geekbench. Les premières mesures révèlent que le processeur de Google ne serait pas aussi puissant qu'un Snapdragon 898 ou un A15 d'Apple. Mais ce n'est probablement pas là que tout va se jouer, puisque Google mise avant tout sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale et, comme évoqué précédemment, la photo. Google joue gros cette fois.

Alors, prêt pour l'une des conférences les plus importantes de l'année ? Bien évidemment, nous suivrons de très près cet événement et vous rendons d'ores et déjà rendez-vous sur le site pour le suivre avec nous en direct.