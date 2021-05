Pixel 6 : Google veut ajouter l’Ultra Wideband à ses smartphones

Le Pixel 6 pourrait embarquer l'Ultra Wideband (UWB), soit Ultra Large Bande en français. Cette technologie, présente sur les derniers iPhone et les S21+ et S21 Ultra, permet de localiser avec une grande précision un smartphone ou un objet connecté. L'AirTag, la balise Bluetooth d'Apple, repose d'ailleurs en grande partie sur l'UWB.

D'après les documents consultés par nos confrères de 9To5Google, Google expérimente actuellement l'intégration de la technologie Ultra Wideband à ses smartphones. L'Ultra Large Bande pourrait débarquer sur les Pixel 6, les prochains flagships de la marque californienne, avance le média.

Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA Developers, abonde dans le même sens dans un post sur Twitter. “Google teste la prise en charge de l'API Ultra-Wideband (UWB) d'Android 12 sur ‘Raven', l'un des noms de code qui pourraient évoquer les Pixels de nouvelle génération” assure le journaliste, évoquant sans détour les Pixel 6 et Pixel 6 XL.

Et si Google lançait une alternative aux AirTags ?

L'Ultra Wideband est présent sur les iPhone depuis les iPhone 11. Plus récemment, Samsung a intégré cette technologie sur les Galaxy S21+ et S21 Ultra. Le S21 standard fait par contre l'impasse sur l'UWB. Appelé à se répandre sur tous les smartphones du marché, l'Ultra Large Bande permet notamment de localiser avec une extrême précision un téléphone, de bénéficier de services supplémentaires via l'Internet des objets (IoT) et de transférer des fichiers rapidement d'un appareil à l'autre, encore plus vite qu'avec le Bluetooth.

Par exemple, c'est grâce à la connectivité UWB que les iPhone 11 et les iPhone 12 sont capables de localiser avec une précision impressionnante les AirTags, les balises Bluetooth mises au point par Apple. Via une appli dédiée, l'utilisateur peut repérer au mètre près où se trouve le traqueur. Google ambitionne-t-il de lancer des alternatives aux AirTags dans les années à venir ? Sur Twitter, Mishaal Rahman soulève l'idée mais précise que rien ne permet encore de le confirmer.

Visiblement, Google est encore au stade de l'expérimentation. Il n'est pas impossible que le géant de Mountain View finisse finalement par reporter l'intégration de la technologie sur les terminaux de son catalogue. Quoi qu'il en soit, les Pixel 6 ne sont pas attendus avant l'automne prochain.

Source: 9To5Google