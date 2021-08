Le Pixel 6 coûtera au moins 1000€, bien plus cher que ses prédécesseurs

On ne connaît pas encore son prix exact, mais Google affirme déjà que le Pixel 6 sera bien plus cher que les précédents modèles. La firme de Mountain View a annoncé, non sans fierté, être enfin arrivé au niveau de Samsung et de Huawei en matière de performance. De ce fait, le prix risque de s'aligner sur les flagships de ces derniers, soit au moins 1000€.

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de la présentation officielle du Pixel 6 et le prochain smartphone de Google a déjà révélé une bonne partie de ses secrets. La firme de Mountain View a en effet lâché les premières informations officielles en début de semaine. C'est par ailleurs à cette occasion que nous avons fait la connaissance de Tensor, le tout nouveau SoC maison du constructeur. À l'instar d'Apple il y a presque un an, Google place de grands espoirs dans sa puce.

Son PDG Sundar Pichai n'hésite pas à qualifier cette dernière de plus grande innovation de l'histoire des Pixel. Bien qu'il ne sera pas à la hauteur du Snapdragon 888, le fleuron en la matière, il permet à Google de se hisser au niveau de ses rivaux comme Samsung, Apple ou encore Huawei. “Nous savions que nous n'avions pas ce qu'il fallait pour être dans l'ultra haut de gamme”, admet Rick Osterloh, responsable du hardware des Pixel, à propos des anciens modèles. “Et c'est la première fois que nous avons l'impression de l'avoir vraiment”.

Le Pixel 6 fait son entrée dans le haut de gamme et ça va se ressentir sur le prix

Si cette déclaration est certainement une bonne nouvelle pour les afficionados de Pixel, elle l'est nécessairement moins pour leur portefeuille. Qui dit arrivée dans l'ultra haut de gamme, dit forcément hausse des prix. Et Google ne s'en cache pas : “ce sera clairement un produit haut de gamme”, annonce Rick Osterloh, après avoir rappelé que le Pixel 6 se placera bien aux côtés des meilleurs smartphones du moment.

Dans ce cas, à quel prix doit-on s'attendre ? Il est bien rare de nos jours de voir un flagship passer sous la barre des 1000€. Il est très probable que Google finisse par franchir cette limite symbolique, signe qu'il est enfin prêt à se frotter aux grands noms du secteur. Certains sources affirment déjà que le modèle standard s'alignera sur le tarif du Galaxy S21+, tandis que le modèle Pro se rapprochera de celui du Galaxy S21 Ultra.

