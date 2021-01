Pixel 5 : un bug agaçant augmente le volume du son, Google déploie un patch correctif

Un nouveau bug agaçant a été repéré sur le Pixel 5, qui attaque cette fois les haut-parleurs du smartphone. Plusieurs utilisateurs ont effet rapporté que leur appareil diffusait du son à un volume anormalement haut, et ce, même lorsque ce dernier est réglé au plus bas. Google a annoncé déployer un patch pour régler le problème ainsi que d'autres bugs mineurs.

Les mises à jour de janvier de Google ne pouvaient pas mieux tomber. Les utilisateurs de Pixel 5 font en effet face à un nouveau bug des plus handicapants : les haut-parleurs de leur smartphone refusent de baisser le volume à un niveau décent et, au contraire, diffusent du son beaucoup plus fort que souhaité. Le bug affecte notamment les alertes de notification ou encore de captures d'écran.

C'est ce que rapportent des propriétaires du téléphone sur le forum dédié ainsi que sur Reddit. “Je ne trouve pas le moyen de modifier le volume des sons système, comme le bouton de changement d'application, le panneau de réactions Facebook, etc. Ceux-ci sont donc très forts, même lorsque les réglages de volume sont au minimum”, peut-on ainsi lire sur un des posts.

Google déploie un patch pour corriger le problème

Le bug semble être présent depuis la sortie du smartphone en octobre dernier, si l'on se réfère à la date de publication des posts sur le forum. Google a été silencieux jusqu'à maintenant, avant d'annoncer que le problème serait réglé dans avec sa mise à jour de janvier. Pour rappel, le lancement du Pixel 5 a déjà été accompagné par plusieurs signalements d'un gros défaut d’écran sur le téléphone flambant neuf.

Google assure que sa mise à jour inclut “des réglages plus poussés et des améliorations du volume des haut-parleurs” ainsi qu'une “correction du problème entraînant un bruit du haut-parleur dans certains scénarios”. Certains utilisateurs ont rapporté que le volume des sons système a effectivement diminué après installation du patch. Certains déclarent cependant que ce dernier est désormais trop bas.

La mise à jour est disponible dès aujourd'hui sur tous les smartphones Pixel sous Android 11. Elle améliore le réglage automatique de luminosité et la rotation de l'écran, selon Google. Elle corrige également d'autres bugs tels que le redémarrage intempestifs des applications et l'impossibilité de passer des appels sur certains réseaux.