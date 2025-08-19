Pixel 10 : leur durabilité révélée juste avant leur présentation officielle

Les Pixel 10 seront présentés le 20 août lors du Made by Google. Et alors qu’on pouvait penser que plus aucun détail à leur sujet ne sortirait, un nouveau rebondissement s’est produit : les étiquettes énergétiques européennes de trois des modèles de la gamme viennent d’être dévoilées. Voilà ce qu’elles révèlent sur leur durabilité et leur réparabilité.

Alors que la conférence Made by Google a lieu mercredi 20 août (demain si vous lisez ces lignes le jour de la sortie de l’article), les smartphones de la série Pixel 10 n’ont déjà presque plus aucun secret pour tous ceux qui s’y intéressent. Depuis des semaines, ce ne sont pas des fuites, mais des inondations qui entourent la sortie de ces smartphones – parfois révélées par Google lui-même.

Et comme si cela ne suffisait pas, nos confrères de YTECHB ont dévoilé les étiquettes énergétiques européennes et fiches d'informations de trois des appareils présentés demain : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL. Ces étiquettes dévoilent les notes d’efficacité énergétique et de durabilité selon les standards européens. Voici ce qu’elles révèlent.

Pixel 10 : des progrès discrets mais réels en autonomie et réparabilité

Ces étiquettes énergétiques européennes et fiches d’informations donnent davantage de détails sur la batterie des Pixel 10, leur autonomie, leur consommation électrique, leur réparabilité ou encore leur résistance aux chutes. Là où ça ne change pas par rapport aux Pixel 9, c’est côté résistance aux chutes : les trois modèles ont obtenu un A, soit la meilleure note. C’est-à-dire que pendant les tests répétés de chutes libres, 270 chutes ne lui ont causé aucun dommage. Comme leurs prédécesseurs, ils conservent la certification IP68 de résistance à l’eau et à la poussière et les 7 ans, au moins, de mises à jour système et de sécurité. Leurs utilisateurs européens bénéficieront d’une garantie de 2 ans minimum.

Au niveau de l'efficacité énergétique, on observe une légère amélioration. Le meilleur élève est le Pixel 10 Pro, qui a décroché un A, là où ses deux frères, le Pixel 10 et le Pixel 10 Pro XL n’ont obtenu « qu’un » B. Le modèle standard offre une autonomie allant jusqu’à 49 heures et 23 minutes sur une seule charge, grâce à sa batterie affichant une capacité nominale de 4 835 mAh. Quant au géant de la gamme, le Pixel 10 Pro XL, la capacité nominale de sa batterie est plus grande, 5 078 mAh, mais son autonomie un peu inférieure : 48 heures et 39 minutes. Le grand gagnant côté autonomie, c’est donc le Pixel 10 Pro : il peut atteindre 51 heures et 9 minutes, malgré une batterie plus petite à la capacité nominale de 4 707 mAh. La série Pixel 10 (hors Pixel 10 Pro Fold) devrait aussi maintenir une bonne santé de batterie jusqu’à 1 000 cycles de charge complets en réglage par défaut – c’est-à-dire avant de voir la capacité passer sous les 80 %. Si c’est une moyenne standard, c’est un score relativement inférieur à celui d’autres modèles haut de gamme – par exemple lorsqu’on le compare avec les 2 000 cycles du Galaxy S25 FE.

C’est aussi au niveau de la réparabilité que l’on note une amélioration : tous trois reçoivent un B, ce qui est mieux que le C des Pixel 9. Notons également que le partenariat de Google avec iFixit, permettant aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leur Pixel avec des pièces d’origine, est aussi un argument en faveur de la réparabilité des Pixel. Ainsi, si les améliorations côté durabilité et réparabilité ne sont pas révolutionnaires, elles restent à souligner.