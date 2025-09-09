Pixel 10 : cette fonctionnalité supposément pratique est détestée par les utilisateurs, Google la retire

Avec les Pixel 10, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité, baptisée Daily Hub, censée faciliter la vie des utilisateurs. Mais d'après les premiers retours, les résultats obtenus sont pour le moins inégaux, quand ils ne sont pas complètement à côté de la plaque. Voulant limiter les dégâts, la firme a décidé de temporairement retirer la fonctionnalité le temps de l'améliorer.

Depuis le 28 août dernier, il est possible de mettre la main sur les Pixel 10 et 10 Pro, les derniers smartphones de Google. Cette année, la firme a été relativement timide en matière de nouveauté. Bien que la nouvelle puce Tensor a fait des émules, il faut reconnaître que le design reste peu ou prou similaire aux précédents. Du côté logiciel en revanche, les utilisateurs ont eu droit à quelques innovations, dont une qui fait beaucoup parler depuis la sortie des téléphones.

Son nom ? Daily Hub. L'idée est plutôt : proposer à l'utilisateur sur son espace Discover ou sur son écran de verrouillage une sélection quotidienne de contenus, rappels et autres notifications pour l'aider à préparer sa journée. On peut bien évidemment y retrouver la météo du jour, mais aussi une catégorie “À ne pas rater” qui peu aussi bien afficher des mails urgents à traiter ou des messages auxquels on n'a pas répondu.

Google retire le Daily Hub des Pixel 10 le temps de l'améliorer

C'est justement cette section qui a posé problème à de nombreux utilisateurs. Dans l'ensemble, les retours sont quasi unanimes ; les suggestions de Daily Hub sont souvent à côté de la plaque. Les propositions de vidéos ou de podcasts, par exemple, manquent régulièrement de pertinence, tandis que le carrousel dédié aux sujets censés intéresser l'utilisateur montre majoritairement des contenus sans lien avec ses goûts et habitudes.

Résultat, les quelques personnes ayant accès à la preview de Daily Hub n'ont pas manqué de faire savoir leur mécontentement, poussant Google à agir rapidement. “Afin de garantir la meilleure expérience possible sur Pixel, nous mettons temporairement en pause la preview de Daily Hub pour les utilisateurs”, a déclaré un porte-parole de la firme. “Nos équipes travaillent activement à l'amélioration de ses performances et à l'affinement de l'expérience personnalisée. Nous sommes impatients de réintroduire un Daily Hub amélioré lorsqu'il sera prêt.”

