Remplacer la batterie du Pixel 10 est devenu un jeu d’enfant, un bon point pour Google

iFixit a démonté le Pixel 10 et a constaté que le smartphone est réparable plus facilement que le Pixel 9, notamment pour remplacer la batterie.

Le Pixel 10 est disponible depuis quelques jours et le smartphone est passé par la traditionnelle séance de démontage d'iFixit. Celle-ci permet de découvrir les entrailles de l'appareil et l'agencement de tous les composants. Au-delà de la simple curiosité, cette manipulation nous donne aussi des éléments d'information quant à la facilité de réparation et de remplacement des composants du smartphone.

La batterie est généralement ce que les utilisateurs ont le plus tendance à devoir changer. Bonne nouvelle, Google a facilité le retrait de la batterie d'origine et l'installation d'une nouvelle grâce à un nouveau design, qui devrait permettre à n'importe qui d'effectuer la réparation soi-même, sans être très bricoleur. Remplacer la batterie ne nécessite plus d'ouvrir la façade du mobile, mais seulement le panneau arrière. Une conception à double entrée, un nouveau système de batterie à gaine rétractable et une nouvelle languette simplifient sensiblement le changement d'accumulateur du Pixel 10.

Le Pixel 10 est réparable plus facilement que le Pixel 9

Permettre le remplacement de la batterie est d'autant plus important sur un smartphone haut de gamme qui se veut durable. Google met en avant les 7 ans de mises à jour d'Android et de correctifs de sécurité pour son Pixel 10. Ce support logiciel longue durée est une bonne nouvelle, mais au bout de quelques années, la batterie commence à s'essouffler et à perdre en capacité. Être en mesure de renouveler le matériel de l'appareil soi-même est donc un argument important pour le consommateur qui compte garder longtemps son Pixel 10.

Le démontage nous donne aussi un aperçu de la nouvelle puce Tensor G5, qui n'est plus conçue avec Samsung, mais avec TSMC. L'anneau magnétique Pixelsnap pour la charge sans fil Qi2 peut aussi être observé depuis l'intérieur. iFixit se félicite d'un changement au niveau des vis utilisées, qui sont toutes les mêmes (tête Torx Plus T3). Cela évite les confusions et rend la réparation et le remontage du mobile plus aisés.

Le Pixel 9 dispose d'un indice de réparabilité de 8,6/10, ce qui était déjà bien. Google n'a pas encore communiqué celui du Pixel 10, qui pourrait être encore supérieur.