Utiliser Windows Copilot dès aujourd’hui, c’est possible, le Raspberry Pi 5 est officiel, les FAI s’unissent pour améliorer le déploiement de la fibre, c’est le récap.

Dans ce récap du jeudi 28 septembre, on vous explique comment utiliser Windows Copilot même si vous n’êtes pas censé l’avoir, on vous détaille la fiche technique du plus célèbre des mini-ordinateurs, et on vous expose le plan inédit des FAI pour enfin se mettre au niveau des attentes placées en eux dans le déploiement de la fibre optique sur le territoire français.

Microsoft ne peut pas officiellement déployer Windows Copilot, mais nous avons la parade

Si vous résidez en Europe et que l’envie de tester l’Intelligence Artificielle appliquée à Windows 11 vous démange, cet article s'adresse à vous. Notez que pour profiter de Windows Copilot, il faudra que votre système d’exploitation soit à jour de la version Moment 4. Vous devez également avoir activé l’option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles », et avoir cliqué sur « Rechercher les mises à jour », puis dans la rubrique « Autres mises à jour », installer Windows Update Config. Il ne vous reste plus ensuite qu’à suivre les instructions données dans l’article pour profiter de votre nouvel assistant IA au quotidien.

Trois fois plus puissant et un plus cher qu’avant, le Raspberry Pi 5 est arrivé

Après un hiatus de quatre ans, la fondation Raspberry a enfin lancé un nouveau modèle de son célèbre mini-ordinateur, le Raspberry Pi 5. Celui-ci devrait faire le bonheur des bricoleurs et autres bidouilleurs autant que des utilisateurs lambda. Ses nouveaux composants lui confèrent plus de puissance, et son petit format le rend facilement transportable. Suivez le lien pour découvrir la fiche technique détaillée du Raspberry Pi 5.

Orange, SFR, Free et Bouygues s’unissent pour améliorer la fibre optique

La France a mal à la fibre. Si l’Internet par le câble optique a déjà séduit près de 20 millions de foyers français, son déploiement cahoteux empêche les internautes intéressés d'adopter cette technologie. Pire encore, quand le raccordement est fait, c’est encore trop souvent à la va-vite. Free et la Fédération française des télécoms proposent des mesures fortes pour améliorer les installations, le service, et lutter contre le vandalisme.

