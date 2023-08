Voici comment agrandir facilement vos photos sans perdre en qualité grâce à l’IA

S’il vous possédez de vieilles photos ou vidéos ou encore des clichés de mauvaise qualité que vous souhaiteriez restaurer ou agrandir, sachez que plusieurs solutions boostées à l’IA solutions s’offrent à vous. On vous dit tout.

Si les IA textuelles telles que GPT-4, qui sous-tend ChatGPT, sont en plein essor, il existe également de nombreuses intelligences artificielles qui peuvent générer des images de toute pièce. Cependant, certaines d’entre elles peuvent également vous aider à restaurer ou agrandir des images de mauvaise qualité, et cela sans perte.

Plusieurs technologies d’upscaling sont disponibles sur le marché depuis longtemps maintenant, dont par exemple l’upscaling 4K de Nvidia sur Chrome, le FSR d’AMD ou bien celles intégrées dans la plupart des téléviseurs haut de gamme du marché. Cependant, de nombreux logiciels proposent eux aussi une mise à l’échelle assistée par l’intelligence artificielle.

Qu'est-ce que l'upscaling piloté par IA interposée ?

L'upscaling, également connu sous le nom d'”agrandissement d'image par rééchantillonnage”, est une technique qui permet de redimensionner des photos ou des vidéos en ajoutant des pixels. Il existe différents types d'upscaling : le basique, qui implique une “simple” duplication des pixels, ou l'interpolation, où les pixels manquants sont créés en faisant la moyenne des pixels existants.

Les méthodes traditionnelles d'upscaling produisent souvent des images floues ou pixellisées, car elles se contentent d'agrandir le contenu original à l'aide de techniques d'interpolation de base. En revanche, l'upscaling alimenté par l'IA exploite les capacités des modèles d'apprentissage profond pour générer des images et des vidéos à plus haute résolution qui conservent plus de détails et paraissent plus naturelles. Traditionnellement, l'upscaling était raisonnablement efficace pour agrandir légèrement des images de qualité décente, mais il avait du mal avec les fichiers compressés de faible qualité. Cependant, tout cela a changé avec l'introduction de l'upscaling piloté par l'IA.

Comment fonctionne l'upscaling piloté par l'IA ?

L'approche basée sur l'IA est désormais la méthode la plus efficace du marché pour augmenter la taille des images sans compromettre leur qualité. Pour faire simple, elle fait appel à un programme informatique spécial qui apprend à partir de nombreuses images et vidéos de bonne qualité.

Ensuite, lorsque vous lui donnez une image ou une vidéo de faible qualité, l'IA utilise ce qu'elle a appris pour l'améliorer et la rendre plus claire. Cela ressemble à de la magie, mais c'est en fait le résultat de calculs complexes.

L'upscaling piloté par l'IA commence par analyser l'ensemble de l'image pour en identifier les éléments clés, tels que les ombres, les visages, les bords, les textures, etc. Il adapte l'ajout de pixels en fonction d'une connaissance approfondie de l'image à retoucher, en améliorant les détails tels que les contours pour éviter les artefacts.

Quels sont les meilleurs logiciels d’upscale boostés à l’IA ?

Le marché compte actuellement des dizaines d’outils qui permettent de mettre à l’échelle vos images sans perte de qualité, mais tous ne sont pas aussi performants les uns que les autres. Nous en avons sélectionné cinq qui pourraient vous être utiles :

Gigapixel AI (payant)

Ce pionnier de l'upscaling alimenté par l'IA s'est spécialisé dans ce domaine depuis sa création en 2018. Gigapixel AI se targue de pouvoir augmenter la taille des images jusqu'à 600 % tout en préservant les détails originaux grâce à son moteur d'IA propriétaire. Le logiciel propose également Topaz Video AI, qui améliore la qualité vidéo avec des capacités d'upscaling, de débruitage, d'accentuation et de désentrelacement.

Malgré ses capacités impressionnantes, ses temps de rendu sont relativement longs et son interface est moins fluide par rapport à ses concurrents. Le logiciel est disponible sur Windows et macOS au prix de 99 dollars.

Pixelmator Pro (Mac, payant)

Avec sa fonctionnalité ML Super Resolution, Pixelmator Pro se veut une référence en matière d'upscaling alimenté par l'IA. Il offre de nombreuses autres options d'édition et de retouche d'images, parfaites pour exprimer votre côté artistique. Parmi ses points forts, citons les dimensions personnalisables, qui permettent de redimensionner les images au pixel près. Il est proposé au prix de 43,99 € et est disponible exclusivement sur macOS.

Adobe Photoshop (payant)

Faut-il vraiment présenter Photoshop ? Le logiciel phare d'Adobe, réputé pour ses fonctionnalités complètes de retouche photo, intègre désormais la fonction Super Résolution, un outil de mise à l'échelle alimenté par l'IA. Bien qu'elle puisse entraîner une augmentation de la taille des fichiers par rapport à d'autres logiciels, ses temps de rendu rapides compensent ce défaut, en particulier pour les projets importants. Il faudra cette fois-ci compter sur un abonnement mensuel Creative Cloud à 11,99 euros.

Upscayl (gratuit)

Pour ceux qui recherchent une alternative économique, des outils gratuits comme Upscale sont disponibles sur macOS, Windows et Linux. Il s’agit d’un logiciel gratuit et open source. Upscayl offre une interface facile à utiliser qui permet aux utilisateurs de télécharger des images, de choisir le facteur d'agrandissement souhaité (2x, 4x ou 8x), puis d'agrandir l'image avec une perte de qualité minimale.

Il propose différentes options de rendu, dont un mode “Art numérique” qui transforme votre photo en une apparence semblable à un dessin. Upscayl est construit à partir de bibliothèques open source, ce qui le distingue des outils commerciaux utilisés pour la même fonction. L'outil est également soutenu par les dons des utilisateurs sur leur page BuyMeACoffee.

Upscale.media (gratuit)

Upscale.media est un convertisseur d'images est disponible sous la forme d'un outil Web en ligne et d'une application mobile pour les appareils Apple et Android. Il fonctionne avec différents formats de fichiers pour agrandir et améliorer les images. Le processus de mise à l'échelle automatisé ne prend que quelques secondes, et permet d’obtenir des images haute résolution avec un traitement entièrement automatisé jusqu'à 4x.

Notez que la version gratuite de l'outil ne traite qu'une image à la fois, mais une version premium existe pour vous permettre d'agrandir plusieurs images à la fois. Bien évidemment, le résultat sera beaucoup moins convainquant que d’autres outils plus professionnels tels que Gigapixel AI.