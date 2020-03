Philips Hue : le pont de 1ère génération sera obsolète à partir du 30 avril 2020

Philips Hue vient d’annoncer l’abandon du pont de première génération. Dès le 30 avril 2020, le boîtier sera officiellement obsolète et ne pourra plus se connecter à Internet. Plusieurs fonctionnalités majeures, comme le contrôle à distance des ampoules connectées, vont disparaître. La marque conseille d’investir dans un nouveau pont.

« Après avril 2020, aucune mise à jour logicielle ne sera disponible pour le pont Hue v1 et la compatibilité avec nos services en ligne sera interrompue à ce moment-là. Le Hue Bridge v1 peut toujours être contrôlé localement via l’application dédiée » annonce Signify, propriétaire de la gamme Philips Hue, sur Twitter.

Lire également : les ampoules Philips Hue sont désormais bluetooth, plus besoin de pont de connexion !

Certaines fonctionnalités vont disparaître, voici lesquelles

Néanmoins, plusieurs fonctionnalités appréciées des utilisateurs ne seront plus disponibles. Privé de connexion Internet, le pont ne permettra plus de contrôler les ampoules connectées à distance. Pour allumer ou éteindre l’éclairage, il faudra absolument être connecté sur le même réseau WiFi que les ampoules.

De plus, l’intégration de Google Assistant ou Amazon Alexa va disparaître. Les utilisateurs d’un bridge de première génération ne pourront plus contrôler leurs ampoules à la voix. Sans connexion Internet, il ne sera d’ailleurs plus possible de contrôler l’éclairage avec Siri sur un HomePod, un iPhone, un iPad ou un MacBook, ou d’utiliser IFTTT. Bref, seules les fonctionnalités les plus basiques resteront disponibles. Vous pourrez contrôler votre éclairage via l’application en local et c’est à peu près tout.

« Le pont Hue v1 n’a plus les ressources permettant de garantir l’évolution du système, qu’il s’agisse de la compatibilité, de la qualité, la vitesse et la sécurité » ajoute Signify. Pour conserver l’accès à toutes ces options et se protéger des pirates, Philips invite donc les utilisateurs à acheter un pont de connexion de seconde génération.

Disponible depuis 2015, le pont est vendu séparément autour des 55 euros. Il est aussi inclus dans plusieurs packs comprenant des ampoules connectées. Signify assure que le pont de deuxième génération ne sera pas remplacé par une troisième itération de si tôt. « Aucune fin de vie n’est prévue pour le pont V2, et nous ne développons pas de nouveau pont » rassure la marque néerlandaise.