Peugeot va bientôt dévoiler une voiture électrique avec un volant “inspiré des jeux vidéo”

Deux ans après la présentation de l'Hypersquare, un tout nouveau volant futuriste, Peugeot s'apprête à l'inclure dans une nouvelle concept car. La prochaine 208 sera dévoilé en novembre prochain et intégrera ce volant rectangulaire, qui vise à rappeler les sensations de certains controleurs de jeu vidéo.

Comme tous les constructeurs automobiles, Peugeot a compris que l'innovation était la clé pour rester dans la course (sans mauvais jeu de mots). Si la firme a récemment laissé tomber son projet de conduite autonome en interne, cela ne veut pas dire qu'elle se repose sur ses lauriers. Bien au contraire : le futur est déjà en marche chez Stellantis, et celui passera entre autre par un volant tout droit sorti d'un film de SF.

Nous vous avons déjà parlé de l'Hypersquare, ce volant rectangulaire qui devrait en entrer en production dès l'année prochaine. Alors que la date butoir approche, Peugeot compte bien imprimer celui-ci dans l'imaginaire collectif des automobilistes. Pour ce faire, le constructeur prévoit de l'intégrer dans sa prochaine concept-car, une 208 qui sera présentée au grand public au mois de novembre prochain.

Peugeot va de nouveau montrer son volant futuriste Hypersquare

“La prochaine étape dans la saga de l'i-Cockpit” : voici comment Alain Favey, PDG de Peugeot, décrit la troisième génération de e-308. En plus du tout nouveau volant, c'est en effet tout l'intérieur de la voiture qui sera revisité, toujours dans cette volonté de faire entrer la marque dans une nouvelle ère. En outre, le volant sera l'occasion pour Peugeot de tester pour la première fois la technologie steer-by-wire, une direction entièrement électrique qui fonctionne à l'aide d'un câble qui transmet les mouvements du volant aux roues.

Sur le même sujet – Peugeot répond à la concurrence et fait fondre les prix des e-208 et e-308 électriques

Par ailleurs, la nouvelle 208 intégrera un écran flottant de 21 pouces, qui devrait être similaire à celui de la 3008. Enfin, elle devrait reposée sur une plateforme STLA Small, qui fait se poser la question de la motorisation du véhicule. En effet, cette dernière est à la fois compatible avec les moteurs électriques et hybrides. Alain Favey a notamment déjà déclaré que Peugeot souhaite “laisser aux clients le choix de l'énergie qu'ils veulent utiliser”.

Source : Autocar