Peugeot répond à la concurrence et fait fondre les prix des e-208 et e-308 électriques

Dans une guerre de prix acharnée, Peugeot a décidé d'agir pour ne pas se retrouver largué par la concurrence. La marque au Lion vient justement de réduire les prix de ses e-208 et e-308 électriques. Résultat, sa citadine phare passe enfin sous la barre des 30 000 € une fois le bonus écologique déduit.

Avec un prix de départ fixé à 34 100 €, difficile pour la Peugeot e-208 de se démarquer sur un marché très occupé. Pour cause, la concurrence est rude sur le segment des citadines électriques. Et problème, de nombreux modèles affichent un ticket d'entrée plus doux. On pense notamment à la Fiat 500e, proposée à partir de 30 400 €.

Le constructeur italien a d'ailleurs frappé fort récemment pour attirer les clients, avec un bonus de 7 000 € valable pour l'achat d'une Fiat 500e. L'Opel Corsa-e est aussi un adversaire de poids. La cousine technique de l'e-208 se négocie à partir de 23 050 €. Et du côté des constructeurs français, il faut également évoquer Citroën avec sa nouvelle ë-C3, qui a de quoi séduire entre son tarif abordable de 19 990 €, son autonomie de 326 km en cycle WTLC et ses nombreux équipements de série.

Et malheureusement pour Peugeot, la situation ne risque pas de s'arranger avec l'arrivée d'autres modèles particulièrement attendus comme la R5 e-Tech de Renault, prévu sous la barre des 25 000 €. Pour la société sochalienne, il fallait donc faire un geste pour espérer revenir dans la course.

Peugeot réduit les prix de ses petits modèles électriques

C'est maintenant chose faite. En se rendant sur le site officiel du constructeur, on constate que les prix de la citadine électrique ont légèrement baissé. En effet, dans sa finition d'entrée de gamme Style, l'e-208 (2024) est désormais affiché à partir de 32 080 €. Précisons que cette promotion est uniquement valable en passant par le site, son prix catalogue restant inchangé (soit 34 100 €). Résultat, en ajoutant le bonus écologique de 4 000 €, la note passe donc à 28 080 €. Pour rappel, cette version est dotée d'un moteur électrique de 136 ch, avec une batterie de 50 kWh et une autonomie de 362 km en cycle WLTC.

Notez que les finitions supérieures, à savoir Allure et GT, profitent aussi d'une réduction. La version Allure, qui dispose de plus d'équipements, passe donc à 34 020 € contre 36 100 € au catalogue. La version GT, dotée pour rappel d'un moteur de 156 ch et d'une nouvelle batterie de 51 kWh (pour 400 km d'autonomie), est affichée quant à elle à 35 280 € au lieu de 37 400 €. Bien entendu, elles sont aussi éligibles au bonus écologique.

Enfin, notez que l'e-208 n'est pas la seule à passer par la case remise. C'est également le cas de la berline familiale e-308, qui voit son prix chuter à 39 430 € contre 42 500 € auparavant.