Ce filigrane surprise dans ChatGPT pourrait ne pas plaire à tout le monde

Le générateur d’images de ChatGPT pourrait bientôt ajouter un discret filigrane sur vos créations. Une nouveauté repérée dans l’application laisse penser qu’OpenAI prépare un changement important. Et cela ne concernerait peut-être pas tout le monde de la même façon.

En mars dernier, OpenAI lançait un tout nouveau générateur d’images intégré à ChatGPT, remplaçant DALL·E 3 par un système plus fluide et plus réaliste. D’abord réservé aux abonnés payants, il est désormais accessible à tous et permet de créer des visuels impressionnants, personnalisables et lisibles, directement depuis l’interface principale. Le succès a été tel que les serveurs d’Open AI ont saturé, forçant l’entreprise à limiter temporairement ce dernier pour éviter une surcharge des puces graphiques.

Aujourd’hui, une nouveauté discrète mais significative pourrait faire son apparition. OpenAI semble préparer l’ajout d’un filigrane numérique sur les images créées avec ChatGPT. Cette marque, potentiellement invisible à l’œil nu, viserait à authentifier les contenus générés par intelligence artificielle. Une logique déjà adoptée par Google Photos, qui intègre un marquage automatique via sa technologie SynthID lorsqu’une image est modifiée par IA avec l’outil Reimagine.

ChatGPT prépare un filigrane pour ses images, mais pourrait laisser un choix aux abonnés

Selon Android Authority, qui a exploré une version bêta de l’application, le code de ChatGPT contient une nouvelle option appelée “Save without watermark” (« Enregistrer sans filigrane »). Elle apparaît dans le menu d’enregistrement après la génération d’une image. Même si cette fonction s’est affichée sur un compte gratuit lors des tests, cela pourrait être provisoire. Tout indique que cette possibilité sera réservée aux abonnés, tandis que les utilisateurs gratuits devront composer avec un filigrane appliqué par défaut.

OpenAI n’a pas encore officialisé ce changement, mais il s’inscrit dans une tendance plus large visant à encadrer la production d’images par IA. De plus en plus de plateformes cherchent à limiter les risques de désinformation ou de confusion en identifiant clairement les visuels générés. D’autres mesures pourraient suivre, comme une mention automatique ou un marquage invisible dans les métadonnées. Si le filigrane devient la norme, cela pourrait aussi rebattre les cartes entre services gratuits et payants, en renforçant la valeur ajoutée des abonnements.