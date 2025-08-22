Il manquait cette fonction indispensable aux appels sur WhatsApp, elle arrive bientôt

WhatsApp teste une option qui faisait cruellement défaut à la partie “appel” de l'application de messagerie instantanée. Disponible en bêta, elle est déjà proche de sa forme finale.

Si WhatsApp est majoritairement utilisée comme une application de messagerie instantanée, elle propose bien plus d'options de communication que ça. À commencer par les appels. C'est tout bête, mais bien pratique quand on n'a pas le temps d'attendre une réponse de son interlocuteur. Plus directs qu'un message vocal, les appels via WhatsApp n'échappent pas à leur principal problème : il faut que la personne décroche, sans quoi on revient à une situation d'attente.

Ces derniers temps, Meta, la maison-mère derrière l'application, travaille à améliorer cet aspect précis. Déjà en ajoutant une notification pour vous rappeler que vous avez un appel manqué. Elle est assez poussée puisque vous pouvez indiquer quand vous souhaitez la recevoir. Aujourd'hui, WhatsApp va encore plus loin en testant quelque chose de fondamentalement basique, mais qui manquait aux appels depuis toutes ces années.

WhatsApp ajoute enfin ce qui faisait défaut aux appels

La nouveauté disponible sur Android pour les inscrits au programme bêta de WhatsApp tient en un mot : répondeur. Il s'agit ni plus ni moins de la possibilité de laisser un message vocal quand vous appelez quelqu'un sur WhatsApp et que personne ne décroche. Les captures d'écran de WEBetaInfo ci-dessous nous montre à quoi cela va ressembler. Il est possible que l'interface change quelque peu d'ici le déploiement final, même si c'est peu probable dans ce cas-ci.

Deux possibilités s'offriront à vous. Une icône Enregistrer un message vocal directement sur l'interface d'appel, entre le bouton Annuler et Rappeler. Actuellement, vous pouvez simplement écrire un message. Sinon, vous pouvez ouvrir la conversation créée par l'appel manqué et toucher Enregistrer un message vocal. Simple et efficace. Pour le moment, on ignore s'il y aura une limite de temps d'enregistrement ou non. Comme d'habitude, il faudra attendre plusieurs semaines avant de voir débarquer l'option sur nos smartphones suite à une mise à jour de WhatsApp.