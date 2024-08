Performant et très abordable, ce forfait fibre de Bouygues Telecom va en séduire plus d’un

A seulement 19,99 € par mois, la Bbox Fit est le forfait fibre le plus abordable de Bouygues Telecom et l'un des moins chers du marché.

Vous pouvez faire baisser considérablement la facture de votre forfait fibre avec la Bbox Fit, l'offre la plus accessible de Bouygues Telecom. Elle s'adresse à ceux qui souhaitent une offre simplifiée, mais peu chère tout en ayant accès à des débits très confortables.

Bbox Fit : quels débits pour quel prix ?

Pour les nouveaux abonnés, la Bbox Fit est à 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 32,99 € par mois. Contrairement à la plupart de ses concurrents, Bouygues Telecom se montre plus généreux en proposant une offre à prix réduit pendant un an et non pendant 6 mois. Notez que cette offre est soumise à un engagement de 12 mois.

Pour moins de 20 € par mois, la Bbox Fit offre un débit de 400 Mb/s aussi bien en téléchargement qu'en émission. Ce n'est pas la plus rapide des connexions fibre, mais les débits sont largement suffisants pour un usage confortable d'Internet. D'autant plus que l'opérateur a été primée pour la qualité de son réseau. Le baromètre nPerf l'a en effet classé WiFi N°1 en 2023.

Les caractéristiques du forfait fibre de Bouygues Telecom

La Bbox Fit est limitée à la box Internet. Elle est donc faite pour ceux qui n'ont pas forcément besoin d'un décodeur TV. De plus en plus d'utilisateurs s'en passent désormais avec la pléthore d'options alternatives pour se divertir ou regarder la TV en streaming. Si vous tenez à la Bbox TV, l'abonnement vous coûtera 5 € de plus par mois les 12 premiers mois avec la Série Spéciale rentrée.

L'abonné bénéficie toutefois des appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays avec conservation du numéro de ligne fixe actuel (l'opérateur s'occupe de toutes les démarches). Une fois la fibre installée, la configuration du WiFi se fait facilement en quelques clics grâce à l’application Bouygues Telecom.

Et dès la souscription au forfait Bbox Fit, Bouygues Telecom vous offre une clé 4G avec un forfait de 200 Go afin que vous continuez à profiter d'Internet même après la rupture de votre ancienne offre. L'opérateur s'engage à vous rembourser les frais de résiliation à hauteur de 100 €.

