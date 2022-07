Apple CarPlay permettra bientôt de payer son plein d’essence sans sortir de la voiture

Grâce à CarPlay, vous n’aurez même plus sortir de votre voiture pour payer votre plein d’essence. Enfin presque, puisque vous devrez toujours vous rendre à la pompe, mais en ce qui concerne le règlement, cela pourra se passer directement depuis le système d’infotainment du véhicule, grâce aux applications qui devraient bientôt arriver sur l’OS d’Apple.

Quand on voit le prix de l’essence de nos jours, le passage à la caisse n’est pas toujours des plus agréables. Heureusement (ou non), la prochaine nouveauté d’Apple CarPlay permettra de sauter cette étape. L’essence, elle, sera toujours payante — désolé pour le faux espoir. En revanche, tout pourra se faire directement depuis sa voiture, sans avoir besoin de se rendre au guichet ou de sortir sa carte bancaire à la pompe.

Selon Reuters, tout devrait ainsi se passer sur l’application dédiée du fournisseur de carburant. Apple serait actuellement en pourparler avec plusieurs entreprises pour laisser ces dernières proposer leur propre application aux conducteurs, qui permettrait donc de payer son essence depuis sa voiture et avoir accès à une assistance en cas de besoin. HF Sinclair, fort de 1600 stations-service aux États-Unis, a d’ores et déjà annoncé l’arrivée du service pour ses pompes.

Avec Apple CarPlay, payez votre essence avec votre voiture

« Nous sommes enthousiasmés par l’idée que les consommateurs puissent se rendre dans une station Sinclair et acheter du carburant à partir de l’écran de leur véhicule », a déclaré Jack Barger, vice-président senior du marketing de la firme. Pour utiliser la fonctionnalité, il faudra bien sûr entrer au préalable ses coordonnées bancaires dans l’application. Une fois chose faite, l’automobiliste n’aura plus qu’à sélectionner la pompe souhaitée à l’écran et laisser l’application faire le reste.

Apple n’a pas communiqué sur un éventuel lancement de cette fonctionnalité. Pour l’heure, au vu de l’avancée de la chose, il est probable que celle-ci arrive au courant de cet automne, à l’occasion de la prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation. Quoiqu’il en soit, ces annonces confirment la volonté d’Apple de faire du CarPlay un véritable ordinateur pour voiture.

Source : Reuters