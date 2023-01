Peages aux autoroutes : Vinci fait baisser la facture sur les trajets les plus courts

Alors que les tarifs aux péages sur les principaux axes autoroutiers français doivent augmenter dès ce 1er février 2023, Vinci vient d'annoncer l'instauration de plusieurs mesures pour réduire la facture sur les trajets les plus courts. Explications.

En décembre 2022, nous avons annoncé dans nos colonnes l'augmentation à venir des tarifs aux péages autoroutiers. En raison de l'inflation actuelle, les prix vont grimper en moyenne de 4,75 % sur les principaux axes hexagonaux. Rappelons que cette hausse correspond à 70 % du taux d'inflation (hors tabac), comme le prévoient les contrats signés avec les sociétés concessionnaires autoroutières.

Sachant que cette augmentation était inévitable, le ministre des Transports Clément Beaune avait demandé à Vinci et ses principaux concurrents de mettre en place différentes mesures pour ménager les finances des usagers. Sur RTL ce dimanche matin, Clément Beaune a assuré “avoir passé des semaines à négocier avec les sociétés d'autoroutes des ristournes pour les abonnés”.

Vinci réduit la facture des péages sur les trajets courts

Et justement, Vinci vient de publier un communiqué dans lequel elle communique plusieurs mesures “en faveur du pouvoir d'achat des usagers”. Tout d'abord, l'entreprise s'engage à ne pas augmenter cette année les tarifs de péage de la grande majorité des trajets courts sur son réseau. “70% des trajets, de moins de 30 km, la moitié des trajets de 50 km, ainsi que l'ensemble des itinéraires de contournement de 35 agglomérations desservies par le réseau Vinci Autoroutes de cette mesure en faveur des déplacements du quotidien domicile-travail notamment”, explique la compagnie.

Dans un second temps, les usagers en voiture et en deux-roues qui empruntent le même itinéraire chaque jour pourront bénéficier d'une ristourne de 40% sur le prix du péage (dès 10 allers-retours par mois). Pour en profiter, il faudra se rendre s'abonner à l'offre sur le site ulys.com pour appliquer ce tarif préférentiel à votre badge de télépéage. Notez que si vous êtes abonnés à Ulys30, vous bénéficiez automatiquement de l'offre.

On conclut ensuite par un geste en faveur des propriétaires de voitures électriques. En effet, les usagers concernés pourront jouir d'une réduction de 10% sur les recharges électriques effectuées sur plus de 60 000 bornes du réseau Ulys. Attention, cette aide ne sera disponible à qu'à partir du 1er mai 2023, et restera valable jusqu'au 31 décembre 2023.