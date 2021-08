PayPal : bonne nouvelle, plus de frais de retard lors des paiements en 4 fois

PayPal n'a appliquera plus de pénalités de retard si vous manquez une mensualité lors d'un paiement en 4 fois. Le géant du paiement en ligne vient de confirmer la nouvelle. Cette mesure sera appliquée dès le 1er octobre 2021 en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

En juin 2020, PayPal a annoncé la mise en place du paiement en quatre fois. Une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs, qui peuvent profiter depuis cette date d'un peu plus de facilités pour régler leurs achats les plus onéreux. Seulement, manquer une mensualité n'était pas sans conséquence. En effet, le service de paiement en ligne s'arrogeait le droit de prélever des pénalités à hauteur de 8% du montant de la mensualité ratée.

Bonne nouvelle toutefois, ce ne sera bientôt plus le cas. Le géant du paiement en ligne vient d'annoncer ce jeudi 19 août 2021 qu'il cesserait de facturer des frais de retard pour les achats en 4 fois réalisés aux États-Unis et en France, et en 3 fois au Royaume-Uni dès le 1er octobre 2021. Dans un communiqué officiel, PayPal précise avoir voulu prendre cette mesure après le succès du lancement du paiement en 4 fois sans frais de retard en Australie.

À lire également : PayPal facture 12 euros de frais aux comptes inactifs depuis plus d’un an

PayPal abandonne les frais de retard avec le paiement en 4x

En outre, PayPal rappelle qu'il ne pénalise plus les utilisateurs allemands qui ne paient pas à temps. “Nous savons que la suppression des frais de retard permet d'offrir une expérience d'achat immédiat et de paiement ultérieur encore meilleure, ce qui apporte une valeur incroyable à nos consommateurs et nos marchands partenaires”, assure Greg Lisiewski, vice-président de Global Pay Later Products chez PayPal.

Grâce à cette initiative, PayPal espère fidéliser davantage de clients, à l'heure où de nombreux géants du paiement en ligne cherchent justement à se mettre au paiement en plusieurs fois. C'est par exemple le cas de Square, qui a annoncé son intention d'acquérir la plateforme d'achat immédiat et de paiement différé AfterPay pour la coquette somme de 29 milliards de dollars.

De son côté, Apple a confirmé sa volonté de proposer des paiements en plusieurs fois sur Apple Pay. Ce nouveau service, baptisé Apple Pay Later, est toujours en cours de développement. Il permettra aux utilisateurs d'iPhone d'échelonner leurs paiements sur plusieurs semaines ou plusieurs mois selon leur préférence.

Source : Engadget