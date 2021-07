Apple Pay va permettre de payer vos achats en plusieurs fois

Apple travaille sur Apple Pay Later, un service qui permet de payer vos achats en plusieurs fois. En cours de développement, cette fonctionnalité laissera les utilisateurs d'iPhone échelonner les paiements sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Ce service sera disponible avec n'importe quelle carte bancaire compatible avec Apple Pay.

D'après nos confrères de Bloomberg, Apple développe actuellement un service intitulé “Apple Pay Later” en interne. Imaginé en partenariat avec la banque Goldman Sachs, déjà partenaire d'Apple sur le projet Apple Card, ce service vise à concurrencer les offres “acheter maintenant, payer plus tard” de géants comme PayPal.

Sans surprise, Goldman Sachs sera chargé de prêter les fonds nécessaires lors du paiement échelonné. Selon Bloomberg, l'offre de paiement différé ne sera pas liée à l'Apple Card. Tous les utilisateurs d'iPhone qui utilisent Apple Pay pourront en profiter. Par contre, il est probable que l'option soit d'abord réservée aux utilisateurs résidents aux Etats-Unis.

Payer en 4 fois sans frais sur Apple Pay, c'est bientôt possible

Dans le détail, Apple Pay Later permettra de régler une transaction en quatre versements sans frais toutes les deux semaines (“Apple Pay en 4”), ou en plusieurs mois (“Versements mensuels par Apple Pay”). Dans ce dernier cas, des intérêts seront appliqués sur le montant total dû par l'acheteur. Pour l'heure, le taux d'intérêt appliqué par Apple n'a pas été dévoilé par les sources du média.

Cette future fonctionnalité, dont les contours doivent encore être définis, permet à n'importe quel utilisateur d'iPhone d'échelonner un achat important. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte de crédit bien précise pour en profiter. Une simple carte de débit risque néanmoins de ne pas suffire. Bloomberg évoque bien dans son rapport les cartes de crédit. C'est encore à confirmer.

Lire aussi : Apple Pay se développe 4 fois plus vite que PayPal – déjà un milliard de transactions mensuelles

Pour utiliser Apple Pay Later, les utilisateurs d'iPhone devront obtenir une approbation en passant par l'application Wallet de leur smartphone. Les utilisateurs devront soumettre une copie de leur carte d'identité pour régler des achats en plusieurs fois. Pour l'heure, on ignore quand Apple envisage de lancer ce nouveau service. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bloomberg