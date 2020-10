PayPal facture 12 euros de frais aux comptes inactifs depuis plus d’un an

PayPal vient de mettre à jour ses conditions d'utilisation. Désormais, l'application de paiement mobile appliquera des frais d'inactivité allant jusqu'à 12 euros aux utilisateurs qui ne se sont pas connectés à leur compte depuis plus d'un an. Si c'est votre cas, on vous conseille de vous connecter à votre compte PayPal avant le 16 décembre 2020 afin d'éviter les frais.

Ce 29 septembre 2020, PayPal a apporté des modifications à ses conditions générales d'utilisation. “Nous introduisons des frais d'inactivité pour les comptes qui restent inactifs pendant au moins 12 mois consécutifs” explique PayPal sur son site web officiel.

“Inactif signifie que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte PayPal ou que vous n'avez pas utilisé votre compte PayPal pour envoyer, recevoir ou virer de l'argent” précise la firme américaine. Si vous utilisez régulièrement PayPal pour faire des achats en ligne, payer votre abonnement Netflix ou Spotify, mais que vous ne vous connectez jamais à votre compte, vous n'avez donc rien à craindre.

Connectez-vous à votre compte PayPal avant le 16 décembre 2020 pour éviter les frais d'inactivité

Par contre, si votre compte n'a pas été utilisé depuis plus d'un an, vous risquez des frais. “Les frais d'inactivité seront inférieurs au montant de 12 euros ou au solde restant sur votre compte” détaille PayPal. On ignore comment agira PayPal si le solde de votre compte est égal à zéro. On imagine que la firme pourrait débiter les éventuelles cartes ou comptes bancaires liées à votre compte.

Pour les éviter, il suffit de vous connecter brièvement tous les ans. Cette nouvelle politique entrera en vigueur dès le 16 décembre prochain. Si vous tenez à conserver votre compte PayPal, on vous conseille de vous y connecter avant cette date. Il est aussi possible de fermer votre compte sur le site afin d'éviter les frais annuels d'inactivité.

« Si vous préférez refuser les présentes modifications et clôturer votre compte, vous pouvez le faire avant le 16 décembre 2020 sans encourir de frais supplémentaires » met ainsi en garde PayPal. Pour rappel, cette pratique est 100% légale. Les services proposant des comptes sont d'ailleurs obligés d'entrer en contact avec leurs utilisateurs après 12 mois d'inactivité. Comment allez-vous réagir ? Allez-vous clôturer votre compte ? On attend votre avis dans les commentaires.