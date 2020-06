Paypal : payer en quatre fois, c’est désormais possible

Paypal offre plus de flexibilité à ses utilisateurs et leur permet désormais d’opter pour un paiement en quatre fois, pour tout achat dont le montant se situe entre 100 et 2000 €. La durée maximale de cet échéancier ne pourra pas excéder les trois mois.

Après avoir offert la possibilité de payer ses achats via un QR Code pour éviter au maximum les paiements physiques pendant la crise sanitaire, Paypal a décidé de laisser plus de flexibilité à ses utilisateurs. En effet, le service de paiement annonce ce mardi 30 juin 2020 que les utilisateurs pourront désormais opter pour un paiement en quatre fois.

Ces facilités de paiement seront possibles pour tout achat dont le montant est situé entre 100 et 2000 €, et la durée de cet échéancier ne pourra pas dépasser les trois mois. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur l’onglet « Paiement en 4x » situé dans la liste des options de paiement disponibles sur votre compte Paypal.

À lire également : Google Pay – régler vos achats avec PayPal, c’est possible

Prenez de l’avance grâce aux remboursements partiels

Une fois la procédure déclenchée, Paypal envoie à l’utilisateur un récapitulatif de l’échéancier, avec toutes les dates des prélèvements à venir. En outre, le service prévient le client par mail avant chaque prélèvement imminent. Plus appréciable, il est également possible de procéder à des remboursements partiels ou bien de payer l’intégralité de la somme restante à tout moment.

Notez que ce mode de paiement n’est pas sans frais. En effet, ils s’élèvent à 2,1% du montant total de votre achat. Ils ne peuvent pas excéder les 20 euros toutefois. Ces frais sont débités automatiquement sur votre compte Paypal, au moment du premier acompte. Concernant les commerçants, rien ne change pour eux et aucuns frais supplémentaires ne sont appliqués si l’un de leurs clients opte pour un paiement Paypal en 4 fois. Certains professionnels regrettent néanmoins de ne pas pouvoir prendre en charge les frais liés à l’étalement du paiement, afin d’inciter davantage les clients à utiliser ce mode de paiement.

À lire également : Paypal lance Xoom en Europe, un concurrent de Western Union pour les transferts d’argent

Source : Paypal