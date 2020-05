Paris Games Week 2020 : le salon français du jeu vidéo est annulé

La Paris Games Week 2020 n’aura pas lieu. Le SELL a pris la décision d’annuler le salon événement à cause du coronavirus.



La Paris Games Week 2020 est annulée ! Il fallait s’y attendre : le plus grand salon français dédié aux jeux vidéo ne se tiendra pas comme tous les ans en octobre à Paris. Le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) l’a indiqué dans un communiqué placide publié sur Twitter. C’est bien entendu l’incertitude causée par la pandémie de coronavirus qui l’a poussé à prendre cette décision.

La Paris Games Week devait fêter ses 10 ans

Il s’agit d’une annulation d’autant plus dommageable que cette année 2020 avait tous les ingrédients pour un salon très intéressant, et ce pour plusieurs raisons : premièrement, la Paris Games Week devait cette année fêter ses dix ans d’existence et l’on pouvait espérer des animations spéciales à cette occasion.

Deuxièmement, 2020 est l’année des consoles nouvelle de génération, à savoir la Xbox Series X et la PS5. Le salon pouvait représenter l’occasion de tester ces machines en avant-première (au prix de plusieurs heures de queue, on l’imagine). Enfin, l’annulation de l’E3 et de la Gamescom, deux autres salons internationaux de grande ampleur, aurait pu être l’occasion pour les éditeurs d’annoncer des projets lors de l’événement parisien.

Les plus gros événements de 2020 sont en cours d’annulation

Alors que le déconfinement est à l’ordre du jour en France, l’incertitude plane pour le reste de l’année 2020. Le gouvernement a déjà indiqué que tous les rassemblements prévus pour cet été (festivals, matchs de football) seront prohibés jusqu’à septembre. Cependant, la situation reste nébuleuse pour l’automne. Face à une telle incertitude, le SELL a préféré tout bonnement annuler la Paris Games Week.

Comme nous le disions plus haut, la Paris Games Week n’est pas le premier salon de jeux vidéo victime de la pandémie. L’E3, le salon phare qui se déroule à Los Angeles en juin, n’aura pas lieu non plus. Même chose pour la Gamescom, qui se tient habituellement en août à Cologne.

Le monde du jeu vidéo s’est d’ailleurs rapidement adapté à cette situation inédite, puisque désormais les conférences en streaming sont privilégiées. Microsoft va par ailleurs tenir une présentation d’ampleur ce jeudi 7 mai, et ce entièrement en ligne.