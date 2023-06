Paramount+ publie la saison 1 de Star Trek Strange New Worlds gratuitement sur YouTube

Vous êtes en manque de contenu Star Trek à visionner ? On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Paramount+ a en effet réservé une bonne surprise aux fans de la saga en publiant l’intégralité de la saison 1 de Star Trek : Strange New Worlds sur sa chaîne YouTube. Il vous faudra néanmoins vous munir d’un VPN pour en profiter.



Parmi les nombreux arguments qui pourraient vous convaincre de souscrire à un abonnement Paramount+, il y a notamment l’intégralité de la saga Star Trek, qui compte désormais bon nombre de films et de séries. Pour les fans de la licence, cette proposition est du pain béni. Mais elle ne suffit pas nécessairement à pousser ces derniers à payer un énième abonnement à un service de streaming.

Est-ce pour convaincre ces derniers ou simplement par pure charité que Paramount+ a décidé de diffuser gratuitement la première saison de Star Trek : Strange New Worlds sur sa chaîne YouTube ? Quoiqu’il en soit, celle-ci est bel est bien disponible, sans que vous ayez à verser le moindre sou.

La première saison de Star Trek Strange News Worlds est disponible gratuitement sur YouTube

Cette saison, composée d’une dizaine d’épisodes d’environ une heure, lance une série largement acclamée par la critique. Sur Rotten Tomatoes, celle-ci affiche le score impressionnant de 99 %, tandis que sa note s’élève à 8,2/10 sur IMDb. Sa publication n’est bien sûr pas un hasard, puisque la seconde saison sera diffusée à partir du 15 juin prochain. Paramount+ offre donc une belle occasion de découvrir cette nouvelle série avant de se plonger sa la suite de l’histoire.

Notez toutefois que pour profiter de cette belle opportunité, il faudra impérativement vous munir d’un VPN. En effet, les épisodes ne sont pas disponibles en France, il vous faudra donc vous connecter à un serveur situé aux États-Unis. Si vous n’avez pas encore de VPN, vous pouvez consulter notre guide des meilleures solutions du moment pour vous aider à faire votre choix.

Pour rappel, Strange New Worlds est un prequel à Star Trek : The Original Series, qui suit les aventures du capitaine Christopher Pike à la découverte de nouveaux mondes, aux côtés de Spock et de Numéro 1.