Le communicateur de Star Trek pourrait devenir réalité grâce à Apple

Un brevet d’Apple a été découvert dans les bases de l’office américain chargé de la propriété intellectuelle. Il décrit un appareil connecté avec un haut-parleur et un microphone qui rappelle fortement le communicateur dans l’univers Star Trek. Ayant pour mission première de diffuser un signal audio, il peut également embarquer d’autres capteurs, notamment biométriques.

Star Trek est connu par les fans comme une licence très riche en technologie futuriste. Peut-être plus encore que Star Wars. Qu’il s’agisse des vaisseaux, des appareils de mesure ou de combat ou encore des outils de communication. Star Trek foisonne de détails qui ont fait rêver des millions de fans dans le monde. Et l’un d’entre eux est le communicateur. Nous ne parlons pas de l’appareil manuel de la série classique, mais du badge qui s’accroche aux vêtements et qui reprend le logo de Starfleet. Vous le retrouvez dans la série Next Generations, Deep Space Nine ou encore Voyager.

Ce petit appareil sert de téléphone mains libres à tous les membres de Starfleet, qu’il s’agisse des membres d’équipage des vaisseaux ou le personnel non naviguant. D’un simple geste, un communicateur peut se connecter à un autre pour engager une conversation. Le communicateur intègre le microphone, bien sûr, ainsi qu’un haut-parleur. La version Star Trek se dote aussi de la connexion réseau. Le smartphone n’existe plus à cette époque !

Apple réinvente le communicateur de Star Trek en le dotant de capteurs biométriques

Le communicateur de Star Trek peut-il devenir réalité ? En partie oui, à en croire un brevet découvert très récemment par le site Appleinsider. Déposé par Apple auprès de l’office américain de gestion de la propriété intellectuelle (USPTO) en septembre 2020, il a été validé en juillet 2021. Et il décrit un appareil de type « wearable » qui intègre un micro et un haut-parleur pour communiquer. Dans cette version plus réaliste, les technologies nécessaires à la connexion à un réseau mobile sont absentes.

Dans le texte décrivant l’appareil, Apple explique le fonctionnement du haut-parleur qui diffuserait intelligemment la voix du correspondant vers la tête de l'utilisateur et limiterait la propagation du son vers l’extérieur pour garantir une certaine confidentialité. Nous apprenons également que l’appareil pourrait être enrichi de capteurs biométriques optionnels pour « détecter, mesurer et tracer certains paramètres » médicaux de l’utilisateur. Voilà donc un brevet intéressant à double emploi, comme l'Apple Watch. Reste à savoir s’il débouchera sur un produit concret.

Notez qu’il existe aujourd’hui des accessoires Bluetooth reprenant la forme du communicateur de Starfleet. Mais ce ne sont là que des gadgets. L’image qui accompagne cet article en représente justement un. En 2015, nous rapportions dans nos colonnes que Google avait réussi à créer une réplique du communicateur de Star Trek pour accéder à son assistant vocal de l’époque.