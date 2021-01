Pannes Free : après un mois de coupure internet, des abonnés obtiennent enfin réparation

Depuis le mois de décembre 2020, les abonnés de quatre communes situées en Meurthe-et-Moselle sont victimes de coupures Internet régulières. Face à l'inaction de Free, trois abonnés et informaticiens de profession ont mené leur enquête et ont formé un collectif composé d'une centaine de plaignants. Grâce à leur ténacité, ils ont contraint Free à régler le problème.

Tandis que Free s'amusait récemment de la hausse forcée des prix pratiquée par Red by SFR, des centaines d'abonnés de la Meurthe-et-Moselle auraient apprécié que l'opérateur intervienne sur un problème récurrent. En effet et comme le rapportent nos confrères du journal L'Est Républicain, les abonnés des communes de Saint-Max, Essey-lés-Nancy, Malzéville et Saulxures étaient victimes de coupures Internet fréquentes depuis le mois de décembre 2020.

Ces pannes à répétition compliquent la vie des abonnés touchés, rendant notamment le télétravail et les études à distance très, très difficiles. Anthony, pilote de drone professionnel et habitant de Malzéville, tient même un document Excel pour recenser l'heure de chaque coupure : “Je perds du temps bêtement, je dois faire différents chargements et parfois ça coupe une minute avant la fin, je dois tout recommencer”, raconte-t-il dans les colonnes de l'Est Républicain.

À lire également : Free Mobile annule 2000 commandes d'iPhone 8, une vente privée tourne au fiasco

Trois abonnés décident de mener l'enquête

Certains étudiants abonnés chez Free doivent aller chez des amis pour pouvoir suivre les cours en visioconférence. Face à l'inaction de Free, trois clients décident d'unir leurs forces pour inciter l'opérateur à agir. Manon, Xavier et David sont travaillent tous les trois dans l'informatique. Dans le cas de Manon, elle est responsable de systèmes d'information au sein de l'Armée de terre.

Les trois abonnés mettent en place des outils pour surveiller le réseau et consigner l'heure et la date des différentes coupures. “J'ai créé un logiciel, j'ai remarqué une coupure Internet de 3 minutes 19 et cela 1 à 6 fois par heure toute la journée”, détaille Manon. Après avoir amassé suffisamment de données, le trio a formé un collectif sur Facebook afin de rassembler toutes les victimes potentielles. Très rapidement, le groupe dépasse la centaine de personnes.

Toutes les données techniques collectées ont été transmises à Free et après un mois de signalements et d'acharnement, Free est intervenu pour résoudre le problème. Les abonnés profitent maintenant d'une connexion stable, et ce grâce en majeure partie à l'action de Manon, Xavier et David.

Source : L'Est Républicain