Free Mobile annule 2000 commandes d’iPhone 8, une vente privée tourne au fiasco

Free Mobile vient d'annuler 8000 commandes d'iPhone 8 offerts dans le cadre d'une vente privée sur Veepee. Face à une importante rupture de stock, l'opérateur a été contraint de faire marche arrière. Sans surprise, Free s'engage à rembourser tous les clients concernés.

Le 14 décembre 2020, Free Mobile organisait une nouvelle vente privée sur le site de Veepee. L'opérateur de Xavier Niel proposait aux internautes de souscrire au forfait 100 Go à 19,99 € par mois avec une période d'engagement de 24 mois. Free Mobile s'engageait à offrir un iPhone 8 reconditionné à tous les clients qui choisissent l'offre. Le trublion des télécoms est coutumier des ventes privées de cet acabit. Un mois plus tôt, Free Mobile offrait d'ailleurs un iPhone 7 reconditionné avec le forfait 100 Go à 19,99 €.

Malheureusement, la vente privée du 14 décembre a rapidement tourné au fiasco. Face à l'afflux d'abonnés intéressés, l'opérateur a été contraint de stopper l'opération avant l'heure. Pire, Free Mobile a été contraint d'annuler une grande partie des commandes passées, rapporte Univers Freebox.

Free Mobile s'engage à rembourser les clients concernés

Récemment, Free Mobile a en effet annulé 8000 commandes d'iPhone 8 passées via le site de Veepee. Le télécom fait face à une importante rupture de stock. Dans ces conditions, Free Mobile n'est pas en mesure d'honorer les termes de la vente privée. Dans un mail transmis à ses clients, l'opérateur affirme que l'offre a été victime de son succès.

“Devant le succès rencontré par l’offre Forfait Free avec iPhone 8 reconditionné offert sur Veepee du 14 au 19/12/2020, Free a dû annuler des commandes Forfait Free avec iPhone 8 reconditionné. Pas d’inquiétude, les abonnés sont remboursés des sommes qui ont été prélevées à la souscription” explique Free Mobile. Si vous êtes concerné, le télécom ne tardera donc pas à vous rembourser.

Sur le même sujet : Free mobile intègre la 5G dans ses forfaits sans augmentation de prix

D'après un témoignage relayé par nos confrères de iGen, le service client de Free Mobile propose parfois aux clients lésés de souscrire à une autre offre comprenant un smartphone reconditionné. Ainsi, certains abonnés se sont vu proposer des smartphones Android Huawei à la place de l'iPhone 8 promis. On imagine que les internautes n'ont pas forcément été enchantés.

Source : Univers Freebox