Panne SFR : les réseaux mobile et internet sont KO partout en France

Les réseaux mobile et Internet de SFR sont KO partout en France. L'origine de cette panne nationale est toujours inconnue et les équipes de l'opérateur travaillent actuellement à rétablir les services.

Décidément, le mois d'octobre a été marqué par les pannes à répétition. Après Bouygues Telecom au début du mois, puis SFR et Orange, c'est une nouvelle fois au tour des infrastructures SFR de flancher. En effet, depuis ce mardi 26 octobre à 14h, des abonnés situés aux quatre coins de la France rencontre de sérieuses difficultés pour se connecter à Internet ou pour passer des appels avec leur mobile.

Sur DownDetector, site spécialisé dans le recensement de l'état des services les plus populaires, les plaintes sont montées en flèche dès le début d'après-midi, pour atteindre les 3700 signalements vers 15h. D'après les données de DownDetector, les témoignages viennent principalement des grandes villes, comme Marseille, Paris, Lille, Bordeaux, Lyon ou encore Rennes et Nancy. 42% des signalements concernent le réseau mobile, tandis que 35 % des plaintes portent sur l'internet mobile.

SFR est encore victime d'une panne

“Plus de réseaux SFR sur Montpellier. “Aucun service”, même pas les urgences. De mieux en mieux SFR, merci !”, raconte un utilisateur sur DownDetector. Comme vous pouvez vous en doutez, les protestations se multiplient également sur Twitter, où les usagers n'hésitent pas à demander des explications et des réparations auprès de SFR.

D'après le compte Twitter officiel de l'opérateur, les équipes techniques sont d'ores et déjà à pied d’œuvre pour rétablir les services. Notez qu'on ne connaît toujours pas l'origine de cette panne nationale. “Bonjour, une panne nationale est en cours mais pas de panique, cela devrait être rapidement résolu. Je reste disponible si besoin”, peut-on lire dans la grande majorité des messages écrits par les community manager de SFR.

Bien entendu, nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons plus d'informations sur la cause du problème et sur l'avancée des travaux effectués par les équipes de SFR. Et vous, rencontrez-vous des problèmes avec votre smartphone, que ce soit pour passer des appels ou surfer sur le net ? Dites-le-nous dans les commentaires !