Bouygues : la panne de réseau a été résolue, tout est rentré dans l’ordre

Bouygues Telecom subit actuellement une panne d’ampleur. Dans plusieurs villes de France, les abonnés du FAI sont privés de réseau fixe et de réseau mobile. L’opérateur n’a pas encore communiqué sur les causes de l’incident.

Mise à jour du 6 octobre à 11h

Bouygues Télécom nous a contacté peu après la parution de cet article. L'opérateur assure que la panne ne touchait que le nord de la France. Les équipes de Bouygues sont intervenues cette nuit entre minuit et 4 heures du matin pour corriger le problème Tout est rentré dans l'ordre autour de 9h.

Comme le montre le site web Downdetector, le réseau mobile et fixe de Bouygues Telecom rencontre actuellement des problèmes dans plusieurs grandes villes de France. Les zones les plus touchées sont les suivantes : Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Montluçon, Lille, Albi, et Rouen.

Les premiers dysfonctionnements se sont déclarés hier dans le courant de la soirée. La panne s’est aggravée aux alentours de 6h du matin ce mercredi 6 octobre 2021. Pour de nombreux abonnés, le réseau ADSL ou le réseau fibre est complément inaccessible. Pour d'autres clients, c'est le réseau mobile qui a rendu l'âme. 33% des abonnés rapportent même un “black-out total”. Certains internautes affirment que la panne touche aussi la télévision.

Bouygues Télécom n'a pas encore confirmé la panne d'Internet qui touche plusieurs villes

Plus de 300 abonnés se sont plaints des performances du réseau Bouygues sur Downdetector. Autour de 8h, 322 internautes témoignaient encore de grosses difficultés de connexion. Pour le moment, l'opérateur de Martin Bouygues n'a pas encore évoqué publiquement la situation.

Le compte Twitter officiel du FAI est resté muet. En réponse aux doléances des abonnés privés d'Internet, le compte se contente de relayer vers les messages privés. “Ce matin, je remarque que la box m'indique un voyant rouge pour internet et le téléphone”, peut-on lire sur Twitter. “Plus de connexion fibre optique erreur S1 sur la box”, ajoute un autre client sur le réseau social.

Si vous êtes concernés par la panne de Bouygues Télécom, on vous conseille d'abord de changer vos DNS. Cette manipulation très simple pourrait permettre de corriger le problème. L’utilisation d’autres DNS, comme ceux de Google, que celles fournies par votre opérateur ne posant généralement aucun problème, vous pourrez laisser la configuration en l’état.

Pour en savoir plus sur la procédure, découvrez notre dossier consacré au changement de DNS. Si cette astuce a permis de retrouver votre accès Internet, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires si dessus. On attend votre témoignage.