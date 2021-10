Panne Orange et SFR : les réseaux mobile et fixe sont hors-service

Les réseaux mobile et fixe d'Orange et SFR sont totalement hors-service. Pour une raison encore inconnue, des perturbations empêchent de nombreux abonnés d'appeler des numéros Orange et SFR. Les deux opérateurs travaillent actuellement à la résolution du problème.

Après la panne massive qui touché OVH la semaine dernière ou encore la panne des réseaux Bouygues Telecom, c'est au tour des réseaux fixe et mobile d'Orange et de SFR de flancher. En effet, les plaintes commencent à se multiplier sur Twitter et sur DownDetector, le site référence lorsqu'il s'agit de savoir quel service est en difficulté actuellement.

“Bonjour réseau WiFi et applications Orange complètement buggées, il n'y a que moi ?”, demande un utilisateur sur DownDetector. “Dans la Somme, région d'Amiens et alentours, impossible d'appeler des numéros de chez Orange. Cela dit que le numéro n'est pas attribué”, raconte un autre utilisateur.

Le problème touche visiblement des utilisateurs situés un peu partout en France, et d'après eux, il est impossible de joindre des numéros Orange ou SFR. En effet, à chaque tentative, un message indique que le numéro n'est plus attribué, ce qui est faux évidemment. Aucun souci en revanche pour joindre des abonnés Free ou Bouygues Telecom. Les deux opérateurs ont rapidement communiqué au sujet de cette panne sur leurs réseaux sociaux respectifs : “Un incident perturbe actuellement certaines communications de nos clients. Nos équipes sont pleinement mobilisées. Orange s'excuse pour la gêne occasionnée”, assure Orange sur l'oiseau bleu.

Orange et SFR travaillent de concert pour régler le problème

Concernant l'origine du problème, les deux opérateurs sont encore dans le flou. “On ne sait pas encore d'où cela vient, on ne sait pas si cela vient de chez nous ou de chez SFR”, a déclaré un employé d'Orange à nos confrères du journal Midi Libre. Malgré tout, il semble que la situation connaisse une embellie depuis ce début d'après-midi.

“Le trafic remonte à des niveaux normaux et les équipes sont mobilisées pour assurer la stabilité des réseaux”, a assuré un porte-parole d'Orange. Et vous, avez-vous rencontré des difficultés pour joindre vos proches ou vos collègues de travail avec votre mobile chez SFR ou Orange ? Dites-le-nous dans les commentaires. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d'informations sur la nature de cet incident.