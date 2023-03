Microsoft offre une clé USB aux utilisateurs forcés de réinstaller Windows à cause du programme Insider

Les abonnés au canal Dev de Windows Insider ont constaté qu'ils ont été “upgradé” vers le nouveau canal Canary. Ils devront réinstaller Windows s'ils souhaitent retourner sur le canal Dev.

Si vous êtes abonné au programme Insider pour Windows de Microsoft, vous n’êtes pas sans savoir que la firme de Redmond a créé un nouveau canal de distribution des mises à jour de son système d’exploitation. Si vous souhaitez bénéficier des fonctionnalités les plus récentes développées par la compagnie, c’est au canal Canary qu’il faut désormais souscrire.

À lire — Windows 11 propose un nouveau gestionnaire de périphériques USB4

Le canal Canary s’adresse aux utilisateurs les plus avancés, les risque-tout qui n’ont pas peur de faire planter leur système. Microsoft ne s’en cache d’ailleurs pas, cette version là de son OS est hautement instable, et nombre de changements techniques qui y sont intégrés ne se retrouveront pas dans la version grand public de Windows 11 ou Windows 12. Ces effets-là sont bien connus des abonnés les plus aguerris.

Microsoft offre une clé USB aux abonnés Insider qui veulent retourner sur le canal Dev

Il est un point en revanche sur lequel Microsoft n’a pas bien communiqué : les abonnés au canal Dev ont vu leur compte automatiquement « upgradé » vers Canary. Comme le souligne NeoWin, « la seule option pour passer de Canary à Dev/Beta/Release Preview/Stable est de réinstaller Windows ». Une procédure pas bien compliquée, mais dont les abonnés à Insider pour Windows se seraient bien passés.

À lire — Windows 11 : le nouveau mélangeur de volume amélioré est enfin déployé pour plus d’utilisateurs

Pour se faire pardonner, Microsoft offre donc une clé USB à ces utilisateurs. Il suffit à ces derniers de cliquer sur le lien envoyé par email et de remplir un formulaire, avec le numéro fourni dans le courriel. Notons que la firme de Redmond n’a apparemment pas prévu assez de clés USB pour tous les utilisateurs lésés, puisque la page créée par la compagnie spécifie que la distribution se fait sur une base de « premier arrivé, premier servi ». Par ailleurs, si vous ne souhaitez pas rester sur le canal Canary, n’attendez pas la livraison de la clé pour switcher : elle n’arrivera que dans 6 à 8 semaines.

Source : NeoWin