Panne Orange : pourquoi des milliers d’abonnés sont privés de réseau ce matin

Les signalements explosent depuis 8 heures ce matin. Les abonnés Orange se plaignent en masse d’avoir subitement perdu leur connexion Internet et d’être dans l'incapacité de passer des appels et d’envoyer des SMS. D’après un utilisateur sur Twitter, le problème pourrait provenir d’une opération de maintenance non annoncée par l’opérateur.

À peine deux mois après la dernière panne de grande ampleur qui a touché le réseau Orange, les abonnés de l’opérateur historique se retrouvent de nouveau dans l’embarras ce matin. Comme d’habitude, les graphiques de Down Detector ne mentent pas. Depuis environ 8 heures, le nombre de signalements a littéralement explosé. Les plaintes, quant à elles, sont diverses.

Certains n’ont plus du tout de connexion Internet. D’autres ne peuvent plus passer des appels ou envoyer des SMS. Les plus malchanceux combinent les deux inconvénients. À la rédaction, nous sommes partiellement touchés par le phénomène. Alors que certains sont totalement épargnés par la panne, d’autres font face aux soucis évoqués plus haut.

La panne Orange causée par des travaux de maintenance ?

Étonnamment, nous avons même pu remarquer un retour de la connexion Internet pendant quelques secondes, avant que celle-ci ne disparaisse de nouveau. Il semblerait donc qu’Orange soit d’ores et déjà au courant de la panne et que l’opérateur travaille à la réparer dans de plus brefs délais. À vrai dire, il se pourrait que ce dernier ait déjà prévu que des soucis auraient lieu ce matin.

En effet, comme le rapporte l’utilisateur HRL sur Twitter, il semblerait que des travaux de maintenance soient en cours sur le réseau Orange. L’opérateur précise d’ailleurs bien que ceux-ci « risquent d’impacter vos services ». Voilà qui donc qui pourrait expliquer la panne de ces dernières heures, ainsi que le fait que tous les abonnés ne semblent pas concernés.

Problème, Orange a omis de prévenir ses abonnés en bonne et due forme. Tout comme HRL, nous n’avons reçu aucun message de la part de l’opérateur nous indiquant que nous pourrions expérimenter des perturbations durant la matinée. Pour l’heure, ce dernier n’a pas encore communiqué officiellement sur la chose. Espérons donc que tout revienne rapidement à la normale.