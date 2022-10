Instagram : la France lance un certificat pour garantir la transparence des influenceurs

L'organisme de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a lancé depuis quelques mois maintenant le certificat de l'Influence Responsable. Ce document officiel est pensé pour promouvoir un marketing d'influence éthique et responsable, le but étant d'éviter les dérives autour des placements de produits.

En septembre 2021, l'ARRP, l'organisme de régulation professionnelle de la publicité, a publié une étude édifiante sur les dérives des influenceurs dans leurs placements de produits. Ainsi, 43 % des influenceurs mentiraient sur leurs contenus en ne précisant pas qu'il s'agit de publications sponsorisées.

Aujourd'hui, ces mauvais comportements se retrouvent à nouveau en pleine lumière, notamment grâce à l'enquête sur les pratiques de la société Shauna Events de Magali Berdah. Le parquet de Grasse a ouvert des investigations pour pratiques commerciales trompeuses.

Le certificat d'influence responsable, pour plus de transparence

Peu de temps après la publication de son étude, l'ARPP a lancé le “Certificat de l'Influence Responsable”. Ce document officiel a été mis en oeuvre pour “promouvoir un marketing d'influence éthique et responsable, respectueux des public”, précise l'institution.

Via une formation de 3 heures accessible en ligne, l'influenceur est sensibilisé aux principales règles éthiques et juridiques lorsqu'on parle de jeux d'argent, d'environnement, de cosmétiques, ou encore de produits de santé ou alimentaires par exemple. Ensuite, les influenceurs doivent se livrer à un QCM d'une quinzaine de minutes pour déterminer s'ils ont assimilé les notions apprises.

Il faut obtenir au moins 75 % de bonnes réponses pour décrocher le certificat. Pour l'instant, seulement 170 influenceurs détiennent le précieux sésame. Il s'agit pour la grande majorité d'influenceuses lifestyle et voyage. D'après les données de l'ARPP, un influenceur sur cinq a échoué au test.

Le certificat change pour inclure l'environnement

En 2022, l'ARPP compte renforcer le certificat en incluant un module sur le développement durable, le but étant de sensibiliser autour du dernier rapport du Giec et de bannir chez les influenceurs “toute représentation de comportement contraire à la protection de l'environnement”. “On ne peut plus voir des influenceurs montrer des commandes McDonald's livrées en jet privé, ou des voyages de 3 jours à Tahiti”, assure Mohamed Mansouri, directeur délégué de l'ARPP.

Précisons toutefois que le certificat n'a pas un simple badge apposé sur un compte Instagram. L'ARPP contrôle le respect des engagements pris par les influenceurs certifiés. Les publications des influenceurs certifiés sont scrutées deux jours par semaine pour s'assurer de leur bon comportement. En cas d'irrégularité, une première alerte en envoyée, et en cas de récidive, le certificat peut être suspendu ou retiré.

Source : BFM TV