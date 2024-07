Le pack Xiaomi Watch 2 + Redmi Buds 5 est à prix réduit chez Boulanger

Vous avez l'intention de vous offrir la Xiaomi Watch 2 ? Profitez de ce bon plan Boulanger qui vous permet d'avoir l'une des dernières montres connectées du constructeur asiatique sous forme de pack promotionnel. Celui-ci inclut aussi des écouteurs Redmi Buds 5.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le pack Xiaomi Redmi Note 13 Pro + Buds 4 Lite en promotion, c'est au tour de deux autres produits de la même marque chinoise de faire l'objet d'une offre intéressante chez Boulanger. Affiché en temps normal à 199,99 euros par le site e-commerce français, le bundle composé d'une montre connectée Xiaomi Watch 2 et d'une paire d'écouteurs Redmi Buds 5 est au tarif réduit de 179,99 euros. En sachant que les écouteurs sont à 50 euros sur le store Xiaomi, la Watch 2 revient donc à moins de 130 euros.

Lire également – Test Xiaomi Watch 2 : la montre connectée qui veut démocratiser Wear OS

Dévoilée au cours de l'édition 2024 du MWC de Barcelone, la Xiaomi Watch 2 est une montre qui embarque un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels à 326 ppp et une luminosité allant jusqu'à 600 nits. Fonctionnant sous le système Wear OS 3.5 de Google, l'objet connecté dispose d'un processeur Qualcomm W5+ Gen 1, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go, du Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz, du Bluetooth 5.2, d'une étanchéité 5ATM et d'une batterie de 495 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 65 heures. Compatible avec les appareils tournant sous Android 8.0 (ou version ultérieure), la Watch 2 possède divers capteurs comme l'accéléromètre, le gyroscope, le cardiofréquencemètre optique, l'oxymètre (SpO2), le capteur de luminosité, le baromètre, la boussole électronique ou bien encore le GPS double fréquence.

Enfin, les Redmi Buds 5 sont des écouteurs intra-auriculaires stéréo sans fil qui possèdent des drivers dynamiques de 12.4 mm, une réduction active du bruit de 46 dB, quatre réglages d'égalisation, une étanchéité IP54, une commande tactile, le Bluetooth 5.3, une portée sans fil de 10 mètres, un port de chargement USB Type-C et une autonomie de 10 heures voire de 40 heures avec l'étui de charge fourni.