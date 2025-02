Le pack Xiaomi 13T Pro + Watch S1 profite d’une jolie baisse de prix

Le Xiaomi 13T Pro proposé sous forme de pack avec une montre Watch S1 profite d'une jolie baisse de prix chez Rakuten, depuis le vendeur officiel Boulanger. La plateforme commerciale propose en effet plus de 130 euros de réduction sur le bundle.

Plus d'une semaine après la fin des soldes d'hiver 2025, les bonnes affaires associées au domaine du high-tech se poursuivent, la preuve avec cette offre venant de Rakuten. Depuis la boutique officielle française Boulanger, le smartphone Xiaomi 13T Pro accompagné d'une montre connectée Watch S1 (d'une valeur de 269,99 euros) est à 579,99 euros au lieu de 701,99 euros. La réduction de plus de 130 euros est effectuée automatiquement et les membres du ClubR Rakuten auront droit à cashback de 29 euros.

Lancé au même moment que le Xiaomi 13T, le 13T Pro de la marque asiatique est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. Le Xiaomi 13T Pro possède aussi un processeur MediaTek Dimensity 9200+, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 120W et le système d'exploitation Android associé à une interface MIUI.

Pour terminer, les futurs propriétaires du smartphone pourront profiter de la norme Wifi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, d'une caméra principale Leica de 50 MP, d'un téléobjectif Leica de 50 MP, d'un objectif ultra grand-angle Leica de 12 MP et d'une caméra frontale de 20 MP.