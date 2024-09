Bon plan à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty ! À l'approche de la saison automnale, les sites marchands français ont pris la décision de brader un pack composé du smartphone Samsung Galaxy A25 et du casque sans fil JBL Tune 520BT.

Le groupe Fnac/Darty profite de l'arrivée de la saison automnale pour brader un pack incluant essentiellement un smartphone Samsung. Actuellement, le bundle Galaxy A25 + casque sans fil JBL Tune 520BT est à 241 euros au lieu de 371 euros. La remise de plus 35 % est effectuée automatiquement. En plus de la réduction, les deux sites e-commerce offrent un accès gratuit à la plateforme Deezer pendant une durée de 3 mois.

Lancé en même temps que le Galaxy A05s, le Samsung Galaxy A25 est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et une fréquence d'affichage à 120 Hz. Fonctionnant sous le système d'exploitation Android avec une surcouche One UI, le smartphone embarque un processeur Exynos 1280 cadencé à 2,4 GHz, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go extensible par microSDXC jusqu'à 1 To) et une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 25W.

La partie photo/vidéo est composée d'un triple capteur de 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) et d'une caméra frontale de 13 MP (f/2.2). Pour terminer, le Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, l'USB Type C, la reconnaissance faciale et lecteur d'empreinte digitale sur le côté font partie de la connectivité. Plus d'informations grâce à notre test du Samsung Galaxy A25.

Quant au JBL Tune 520BT, le casque compatible Bluetooth 5.3 dispose d'une batterie lithium-ion intégrée rechargeable qui offre une autonomie d'écoute pouvant atteindre les 57 heures. Un temps de deux heures suffit pour une charge complète via le connecteur USB-C. Pour les impatients, il est possible de récupérer 3 heures d'écoute en seulement cinq minutes de recharge rapide.