Voici un bon plan en provenance de Darty ! Durant quelques jours, un pack Philips Hue composé de deux ampoules connectées E27 et de deux barres lumineuses Play bénéficie de près de 45 % de réduction de la part du site e-commerce français.

Vous avez jusqu'au dimanche 29 septembre 2024 pour bénéficier d'une jolie remise de près 45 % sur l'achat d'un lot d'objets connectés Philips Hue. Au cours de l'offre à durée limitée, le pack de 2 ampoules connectées White & Color Ambiance E27 et de 2 barres lumineuses Philips Hue Play passe à exactement 140,58 euros au lieu de 249,98 euros.

Cela fait donc une économie de près de 110 euros. Afin de profiter du prix réduit, il est nécessaire d'ajouter les deux ampoules (voir lien ci-avant) et les deux barres lumineuses en cliquant ici, pendant l'étape de la commande. Pour information, la livraison du pack peut se faire gratuitement à domicile ou en magasin Darty.

À propos des ampoules LED, les E27 White & Color Ambiance de la gamme Philips Hue compatibles Bluetooth et ayant une durée de vie de 25 000 heures chacune peuvent se connecter avec le pont Hue (non fourni) et être intégrées simplement à l'éco-système Hue existant. Quant aux deux Hue Play, les barres lumineuses accompagnées d'une alimentation électrique permettent de connecter jusqu'à trois luminaires. Elles peuvent être placées debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis.