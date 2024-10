Deux appareils high-tech de la marque Marshall issus du domaine du son proposés sous forme de pack font l'objet d'une jolie baisse de prix sur le site de la Fnac. Actuellement, le bundle composé de l'enceinte Acton III et du casque Major V est 150 euros moins cher.

Avis aux fans de musique et de bon ! Pour ses 70 ans, la Fnac propose une édition spéciale sur un pack Marshall incluant une enceinte et un casque sans fil. Affiché en temps normal à 449,99 euros, le pack composé de l'enceinte Acton III et du casque Major V voit son prix diminuer à 299,99 euros.

La réduction de 150 euros est effectuée automatiquement par le site marchand français. En plus de cette promotion, la Fnac suggère sa carte de fidélité Fnac+ à 7 euros. Et pour information, les deux appareils Marshall sont disponibles dans un coloris marron.

Alimentée sur une prise secteur, la Marshall Acton III est une enceinte qui dispose d'une puissance totale de 60 watts. Elle offre 2 x 15 watts pour les tweeters angulaires et 30 watts pour le woofer. On peut également trouver une connexion sans fil Bluetooth 5.2, diverses commandes sur le panneau supérieur et une entrée Jack de 3,5 mm.

De son côté, le Major V de Marshall est un casque supra-aural sans fil qui possède des transducteurs dynamiques de 40 mm, la technologie Bluetooth 5.3, un bouton de contrôle multidirectionnel, un micro intégré et une batterie lui permettant d'être autonome pendant 100 heures. Compatible avec la charge rapide, le casque peut être chargé 15 minutes et offrir une utilisation supplémentaire de 15 heures.