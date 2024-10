La carte Fnac+ est à prix réduit pendant un an, voici comment en profiter

L'enseigne française de la Fnac souffle ses 70 bougies. À cette occasion, le fameux marchand a pris la décision de baisser le prix de sa carte de fidélité. Pendant quelques jours seulement, la carte Fnac+ peut être obtenue à 7 euros.

Alors que les French Days de l'automne 2024 ont pris fin le lundi 30 septembre, la Fnac a décidé de proposer sa carte de fidélité à prix réduit, en marge de son 70ème anniversaire. Jusqu'au dimanche 13 octobre prochain, la carte Fnac+ est en effet à 7 euros au lieu de 9,99 euros en temps normal.

Grâce à cet achat, cela vous permet d'être abonné pendant une durée d'un an. Au terme de la période de 12 mois, l'abonnement peut être reconduit automatiquement, par période d’un an, au tarif de 14,99 euros (sauf résiliation). Pour information, l'offre en question est valable pour tous les nouveaux adhérents, pour tous les adhérents Fnac en cours de validité ou les clients Fnac+ en période de renouvellement.

Concernant les avantages de la carte Fnac+, on notera essentiellement la livraison express gratuite sur des milliers de produits sur fnac.com et darty.com (hors livres, billetterie, marketplace), des offres et de remises exclusives pour les adhérents, un accès privilégié à la culture, des euros fidélité cumulés valables à la Fnac et chez Darty, ou bien encore des remises toute l'année dans plus de 90 enseignes partenaires.