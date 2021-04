Huawei P50 : des photos volées confirment le design de l’appareil photo

Le Huawei P50 continue de se dévoiler. Quelques semaines avant l'annonce officielle, des photos volées montrant des coques de protection destinées au smartphone sont apparues sur les réseaux sociaux chinois. Ces protections se distinguent par une large découpe pour l'appareil photo. Elles confirment l'intégration d'un immense appareil photo composé de deux blocs.

Peng Peng June, un leaker chinois populaire sur Sina Weibo, a publié plusieurs photos montrant des coques pour les Huawei P50 et P50 Pro, rapporte Huawei Central. Ces coques de protection ont deux énormes trous sur la face arrière. Chaque découpe est destinée à laisser passer une partie du bloc photo de l'appareil.

Une troisième découpe, nettement plus discrète, est probablement réservée au flash LED, accessoire indispensable des appareils photo de nos téléphones. Cette énième fuite confirme la présence d'un appareil photo au design original. Cet appareil serait composé de deux blocs photo circulaire de grande taille.

Sur le même sujet : Huawei utiliserait un SoC Kirin 9000L gravé par Samsung sur les P50

La piste du capteur photo Sony IMX800 se confirme

D'après les fuites, Huawei intégrerait le plus grand capteur photo pour smartphone jamais conçu sur les P50. Il s'agirait du Sony IMX800, un capteur immense puisqu'il mesure un pouce de diamètre, soit 2,54 centimètres. Le géant nippon devrait annoncer cet objectif dans le courant du mois d'avril. Les P50 seraient les premiers smartphones à embarquer ce module titanesque.

Seul la découpe du haut embarquerait ce module principal géant. Le bloc photo du bas serait de son côté constitué de trois autres objectifs conçus en association avec le spécialiste Leica : un capteur grand angle, un ultra grand-angle et un zoom périscopique.

Aux dernières nouvelles, Huawei aurait été contraint de reporter la présentation officielle des P50. Attendus en mars puis en avril, les trois smartphones de la gamme seraient finalement annoncés dans le courant du mois de juin 2021. Les sanctions américaines à son encontre, et la pénurie de puces, ont contraint le groupe chinois à tempérer l'arrivée des flagships.

En dépit des premiers signaux de l'administration Biden, les restrictions contre Huawei, et plus généralement la guerre commerciale avec la Chine, devraient perdurer. On vous en dit plus dès que possible sur les P50. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central