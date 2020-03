OxygenOS : la première bêta ouverte pour les Oneplus 7T et 7T Pro est disponible

La première bêta d’OxygenOS pour les OnePlus 7T et 7T Pro est enfin disponible. Cette ROM permet de bénéficier en avant première de fonctionnalités expérimentales comme les Live captions, de nouvelles gestuelles, et une meilleure gestion de la RAM.

Vous possédez un OnePlus 7T ou 7T Pro ? OnePlus lance sa première bêta ouverte pour tester le futur d’OxygenOS. Cette première bêta permet de bénéficier des derniers patch de sécurité en avant première (février 2020), ainsi que d’une suite de nouvelles fonctionnalités, optimisations et correction de bugs.

Côté système, cette première bêta ouverte apporte une meilleure optimisation dans la gestion de la RAM. Les performances de l’affichage sur l’Ambient Display ou sur l’écran de verrouillage après simple et double tap ont été affinées. Le menu des paramètres système a également été amélioré.

Néanmoins, la fonctionnalité qui devrait sans doute provoquer le plus d’installation ce sont les Live captions. Cette fonctionnalité découverte sur les Pixel détecte la voix dans les contenus et génère automatiquement des sous-titres. Il faut l’activer dans les Réglages > Système > Accessibilité > Live caption ou directement depuis le bouton Volume.

Live caption est idéal pour regarder, par exemple, une vidéo dans un environnement très bruyant. Enfin plusieurs applications bénéficient d’améliorations. C’est le cas des applications Téléphone et Gallery. Pour faire la mise à jour, rendez-vous sur le lien en source de cet article et suivez les instructions fournies par OnePlus.

La firme précise que les ROM de cette bêta sont exclusivement destinées aux OnePlus 7T est 7T Pro. Si vous décidez de rejoindre la bêta, assurez-vous que votre smartphone est chargé à plus de 30% et que plus de 3 Go d’espace de stockage libre est disponible sur votre appareil.

