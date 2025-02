Ouf, le menu Démarrer de Windows 11 va enfin devenir plus personnalisable

Vous en avez marre des recommandations du menu Démarrer de Windows 11 ? Vous allez bientôt pouvoir vous en débarrasser pour donner plus d'espace à vos applications.

Le menu Démarrer a subi une refonte en profondeur avec le passage de Windows 10 à Windows 11 et fait l'objet de modifications régulières au gré des mises à jour, Microsoft ne semblant jamais vraiment satisfait du résultat. D'ailleurs, les utilisateurs du système d'exploitation ne sont pas toujours convaincus non plus et ne se privent pas de le faire savoir à l'éditeur. Pour contenter le plus de monde possible, la firme américaine va ajouter une nouvelle option de personnalisation à cet élément d'interface.

Sur X (Twitter), l'utilisateur phantomofearth, bien connu du milieu pour repérer avant tout le monde les prochaines nouveautés intégrées à Windows, fait savoir qu'une nouvelle option du menu Démarrer est en préparation. Celle-ci permet d'afficher par défaut le sous-menu “Toutes les applications” à l'ouverture. Cela va épargner un clic supplémentaire aux utilisateurs qui s'attendent à voir celui-ci quand ils ouvrent le menu Démarrer et qui n'ont que faire de l'interface regroupant les applications épinglées et les recommandations de logiciels ou fichiers.

Afficher les applications plutôt que les recommandations

Il est toujours mieux d'avoir le choix et si cette fonction peut servir à certains, il est intéressant de l'intégrer étant donné qu'elle ne dérangera pas ceux qui ont l'utilité de l'accueil actuel du menu Démarrer. Il est déjà possible de forcer le menu Démarrer à se lancer sur la liste de l'ensemble des applications installées sur le système, mais il faut pour ce faire passer par des utilitaires de personnalisation tiers. Nous parlons ici d'une option native qu'il sera simple d'activer et de désactiver directement à partir des paramètres de Windows.

Donner cette possibilité aux utilisateurs peut sonner comme un aveu de faiblesse de la part de Microsoft, qui tente depuis des années d'imposer son système de recommandations. Mais lorsque l'on recherche un contenu sur son PC, il n'est pas forcément des plus intuitifs d'ouvrir le menu Démarrer pour vérifier si celui-ci est proposé dans les recommandations. S'il ne l'est pas, cette manipulation aura constitué une perte de temps. Mais Microsoft continue d'améliorer les recommandations du menu Démarrer de Windows 11, avec l'espoir qu'il devienne plus pertinent et plus utilisé.